Christine GZ: "Tenerife es mi casa y espero regresar para realizar muchos proyectos; pronto habrá novedades"
La tinerfeña se reencuentra con la Extreme, pero con la novedad del uso de hidrógeno como energía. En paralelo, la F1 con DAZN y el deseo de repetir en el Dakar.
Christine Giampaoli Zonca está de vuelta a la competición como fichaje de la escudería del ex campeón del Mundo de Fórmula 1 Jenson Button, JBX. Después de reencontrarse el pasado fin de semana con una modalidad ya conocida, la Extreme E –todoterrenos eléctricos– en Arabia Saudí, ya en la Final Lap, la tinerfeña partirá este jueves «de cero» en el nuevo formato de la Extreme, ahora con la H como distintivo por el uso de hidrógeno como fuente de energía. El desierto de Qiddiya será el punto de partida de la Extreme H World Cup.
¿Cómo surgió su incorporación al equipo de Jenson Button?
A última hora. Nos habían contactado de varios equipos, pero cuando llegó la propuesta de JBX nos pareció que había una sinergia brutal y que era una gran idea.
Háblenos de esa sinergia.
Siempre que estaba por el paddock, me parecía un equipo muy guay. Eran como los cool: tenían un diseño de coche llamativo, muy loco, la música a tope, todo muy divertido... Me gustaba su rollo y me sentía muy identificada.
¿Qué tal con Button?
Es un tío muy majo, divertido y cercano. Siempre que coincidíamos en el campeonato, en el barco St.Helena o en el paddock, hablábamos y nos reíamos un montón. Éramos un poco como los cool kids del paddock. En cuanto se conﬁrmó todo, le mandé un WhatsApp y me contestó: That’s so cool! I’m really excited. Él estuvo compitiendo este fin de semana en Japón y no pudo venir –a Arabia Saudí–, pero nos mandó mensajes de ánimo, que es algo que se agradece mucho.
¿Ha probado el coche con propulsión de hidrógeno?
He probado el Extreme E, que es básicamente el mismo de los años anteriores, pero no he probado el Extreme H. Nos han comentado que tiene muchos cambios en la suspensión y que pesa unos quinientos kilos más, así que tendremos que trabajar bastante en la preparación y durante los entrenamientos. La conducción es central, es un monoplaza; creo que eso será lo más extraño al principio.
Entonces, le sirve la experiencia del pilotaje en Extreme E.
Claro, me sirve mucho esa experiencia porque ya he conducido ese coche y sé a lo que voy y lo que me puedo encontrar. Está claro que tardaremos en coger el ritmo, algo normal, sobre todo en un campeonato con tan poco testing desgraciadamente. Aquí es un poco llegar e ir a fondo;a darlo todo desde el inicio. Hay mucho trabajo y preparación mental que hacer.
¿Qué objetivos se marca?
Creo que el objetivo del equipo es ir evolucionando poco a poco. En cuanto a Extreme E, era la Final Lap y no teníamos la exigencia de ganar el campeonato a estas alturas. Pero obviamente la idea es hacerlo siempre lo mejor posible y trabajar mucho para conseguir buenos resultados. Para la Extreme H sí que todos empezamos de cero, así que daremos lo máximo lo posible. Además, es un equipo joven y creo que será muy guay trabajar y poder crecer juntos.
¿Qué significa para usted esta nueva aventura deportiva?
Para mí representa volver a la competición. Llevaba muchos meses sin conducir estos coches y lo echaba de menos. La Fórmula 1 me ha ocupado mucho tiempo esta temporada. Creo que este regreso será un gran reto para mí. Sé que tendré muchísimo trabajo por delante. Pero también es una oportunidad muy bonita de regresar a este campeonato y reencontrarme con gente con la que ya he competido en temporadas anteriores, y eso ayuda mucho.
Competir en Arabia Saudí le habrá traído recuerdos del Dakar.
Sí, muchísimos recuerdos. Es algo que echo mucho de menos y, aunque solo lo haya corrido un año, la verdad es que estoy deseando volver. Estamos constantemente pensando en ello: conseguir presupuesto para correr esa carrera tan bonita, tan dura y exigente. Estar aquí me recordó mucho al Dakar, aunque la temperatura es diferente. Ahora hace muchísimo calor, 42 grados. Nunca habíamos estado en Arabia en pleno verano y se nota bastante.
Por lo que comenta, ya se ha propuesto repetir en el Dakar.
Durante muchos años, correrlo fue mi objetivo correrlo y logré cumplir ese sueño –edición de 2024–. Tengo un recuerdo muy bonito del Dakar y, como decía antes, todo lo que pienso es correrlo de nuevo. Me encantaría volver y hacerlo mucho mejor, ir a ganar. Para ello necesitamos contar con un presupuesto en condiciones, o sea, entero, sin tener que estar sufriendo cada día sin recambios ni asistencia. Pero bueno, así son las carreras y creo que también eso es lo bonito de este mundillo.
¿Cómo está siendo su etapa con DAZN y la Fórmula 1?
La experiencia con DAZN me está aportando muchísimo. Estoy aprendiendo un montón y ha dado un cambio total a mi vida y a mi trabajo. Siempre me ha gustado hablar y conocer gente, pero sí es verdad que hablar delante de una cámara, estar mucho más seria de lo que normalmente soy, no está siendo tan fácil. Por suerte tengo un equipo increíble. Todos en DAZN son muy simpáticos y pasamos tanto tiempo juntos que se ha convertido en una segunda familia. Eso me hace sentir muy cómoda en el paddock. Así que la verdad es que me siento muy contenta.
¿Qué ha aprendido?
Muchas cosas. Creo que lo que más me ha ayudado es haber estado en los dos lados. Como piloto entiendo muy bien la sensaciones que están sintiendo los pilotos de F1 en ciertos momentos. Por ejemplo, cuando uno sale de haber hecho una mala clasiﬁcación, sé exactamente por lo que está pasado. Entonces, creo que eso me ha ayudado un montón en el momento de hacer preguntas porque empatizo bastante con ellos. Es un mundo muy distinto. Sigo preﬁriendo conducir, pero cada vez me gusta más y me estoy encariñando con la parte de la comunicación. Además, es una faceta que me permite mostrar a la gente lo que se vive dentro del coche y eso es muy especial. Mola muchísimo acercar esa parte más seria y estricta del paddock al público.
Ha encajado bien, ¿no?
Me siento bastante más cómoda ahora que cuando empecé. Al principio estaba súper nerviosa y, sobre todo, era un poquito como un meme del paddock. Reconozco que tengo muy pocos ﬁltros. Entonces, decía siempre lo que pensaba y, a veces, eso era un poco problemático. Pero ya me siento bastante cómoda, sé exactamente lo que hay que hacer, dónde hay que ir, cómo se busca la información... Lo disfruto mucho más.
¿El Mundial de F1 será para..?
A ver, yo creo que está clarísimo que McLaren ganará, pero la verdad es que yo tengo muchísima conﬁanza en Max Verstappen porque es de los mejores pilotos que hay en el mundo. Nunca hay que subestimarlo. Así que es posible que haya alguna carrera interesante en este Mundial. Sobre todo cuando no tienes nada que perder, puedes arriesgar con todo.
¿Cuándo pasará por Tenerife? ¿Tiene algún proyecto en mente?
Es mi casa y espero volver. La verdad que tengo muchísimos amigos y siempre intentamos organizar una cena y vernos todos por ahí de vez en cuando. Ojalá haya muchos proyectos para poder volver más tiempo a la Isla y disfrutar de todo. De hecho, habrá novedades por Tenerife pronto…
Una vocación muy marcada
Christine nació en India, tiene nacionalidad italo-española y pasó parte de su niñez y su adolescencia en Canarias, principalmente en Tenerife. Estando en Fuerteventura descubrió su pasión por el automovilismo. «Empecé con la locura de que me gustaban los coches, pero no sabía bien qué era un rallye. Un día vi pasar un Corolla y me enamoré. Era de color amarillo cantoso. Pasó a fondo por mi casa y dije: ¿Qué es eso? A partir de ahí, me propuse saber más», cuenta Chris, que no tardó en montar su propio coche utilizando el chasis de un Golf. Desde entonces no ha parado de avanzar, incluso con una formación como ingeniera en Inglaterra.
