Galardones para Mansito, Álvarez y el Ichasagua

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias entregó este viernes los Premios al Deporte Canario 2025, con los que el Ejecutivo autonómico ha reconocido a once deportistas, personalidades, equipos y organizaciones deportivas por su labor o trayectoria, en un acto que estuvo presidido por el vicepresidente regional, Manuel Domínguez, en las instalaciones del TEA Espacio de la Artes de Santa Cruz de Tenerife, y que también contó con la presencia de la presidenta del Cabildo insular, Rosa Dávila.

En las siete categorías destinadas a deportes convencionales han sido premiados el rider grancanario Armide Soliveres, en la categoría individual; el Heidelberg, como mejor equipo; la regatista tinerfeña Marta Mansito, como mejor deportista promesa del año; el campeón mundial de duatlón paralímpico, Carmelo Pérez, como mejor deportista adaptado; Marta Mangué, como mejor deportista femenina; la Federación Canaria de Deportes para Personas con Discapacidad, por su labor en la promoción y difusión del deporte en las Islas, así como el periodista deportivo, Domingo Álvarez, a título póstumo, y la tenista Carla Suárez, ambos con el premio honorífico.

Por su parte, las tres distinciones que reconocen la labor en la promoción y difusión de los deportes y juegos tradicionales han recaído en la figura del médico Antonio Ramos Gordillo, premio Pedro Molina, por su labor creadora, de difusión, conocimiento, estudio o docencia de los deportes vernáculos; Manuel Jesús García Fuentes, para destacar su labor de difusión, crecimiento o mejora de estas modalidades deportivas y, por último, Pila de Garrote Ichasagua, premio a la igualdad en reconocimiento a su labor pionera en la inclusión de mujeres.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, subrayó que «estos premios no solo reconocen el esfuerzo, la constancia y los éxitos de quienes hoy reciben este galardón, sino que también representan el orgullo de toda Canarias hacia sus deportistas». «Cada historia premiada es un ejemplo de superación y compromiso que inspira a las nuevas generaciones y fortalece los valores que queremos para nuestra sociedad».

Por su parte, el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, afirmó que «esta gala demuestra que el deporte canario es presente y futuro». «Detrás de cada premio hay años de esfuerzo, de entrenamientos y de sacrificio personal y familiar, pero también hay ilusión, sueños cumplidos y un legado que trasciende lo deportivo».

Rosa Dávila destacó que «el deporte es mucho más que una competición». «Es disciplina, constancia, compromiso y, sobre todo, un motor de transformación social». La presidenta felicitó «a todas las personas premiadas, muy especialmente a quienes trabajan por la igualdad y la inclusión».

La gala, con un marcado componente artístico y audiovisual, fue un acto cargado de emotividad. El inicio estuvo protagonizado por una espectacular obertura a cargo de Vértice Acrobacias y el cuerpo de baile En Paralelo, quienes llenaron de color y dinamismo el escenario del TEA.

A continuación, los periodistas Paloma del Río y Manoj Daswani asumieron la conducción de la ceremonia. Entre la entrega de los galardones se proyectaron varias piezas audiovisuales que repasaron la fuerza y la diversidad del deporte canario. El broche final a una velada inolvidable lo puso el cantante tinerfeño St. Pedro, cuya actuación hizo vibrar al auditorio y cerró de la mejor forma una noche de reconocimientos y emociones compartidas.

Mansito

Con apenas catorce años, la regatista tinerfeña Marta Mansito se ha convertido en una de las grandes promesas de la vela internacional y en la galardonada más joven de los Premios al Deporte Canario 2025. Su palmarés ya incluye tres títulos mundiales en la clase Optimist —uno individual y dos por equipos—, además de campeonatos nacionales y regionales que la sitúan como referente del relevo generacional en un deporte que históricamente ha dado grandes alegrías a Canarias.

Formada en el Real Club Náutico de Tenerife y más tarde en el de Gran Canaria, Mansito afronta ahora el salto a la clase 420, con la mirada puesta en representar a España en unos Juegos Olímpicos. Su precoz trayectoria, marcada por la constancia y el talento, refleja la fuerza de la cantera náutica canaria y confirma la proyección de una deportista llamada a situarse entre las grandes figuras de la vela mundial.

Álvarez

La segunda edición de los Premios al Deporte Canario rinde homenaje póstumo a Domingo Álvarez, periodista tinerfeño que marcó una época en la radiodifusión deportiva de las islas. Su voz, inseparable de Radio Nacional de España, acompañó durante décadas al baloncesto, al fútbol y a las grandes citas del deporte canario y nacional.

Desde sus inicios en los años ochenta hasta su labor como director territorial de RTVE en Canarias, dejó un legado de honestidad, pasión y compromiso con la información. Participó en la cobertura de seis Juegos Olímpicos y de grandes eventos internacionales, y fue distinguido con reconocimientos como la Insignia de Oro de la Asociación de la Prensa Deportiva de Tenerife y el premio nacional Juego Limpio.

El Estudio 1 de RNE en Santa Cruz lleva hoy su nombre como símbolo de su huella imborrable. El Premio al Deporte Canario 2025 lo recuerda como la voz que convirtió cada retransmisión en una experiencia única y que seguirá viva en la memoria colectiva del deporte canario.

Igualdad

Con más de tres décadas de trayectoria, la Pila de Garrote Ichasagua se ha convertido en un referente en la defensa de la igualdad dentro de los juegos y deportes autóctonos.

Su labor pionera ha permitido la inclusión de mujeres en todos los ámbitos de la lucha del garrote —como practicantes, maestras, juezas y monitoras— y la adaptación de esta disciplina para personas con discapacidad.

El Premio al Deporte Canario 2025 a la Igualdad reconoce esa contribución decisiva a transformar el garrote en un espacio diverso e inclusivo, sin perder su esencia cultural ni técnica.

La labor de Ichasagua ha ampliado la base de practicantes y convertido a este deporte tradicional en un ejemplo de cómo la cultura popular puede ser también una herramienta de justicia social y de participación en igualdad de condiciones.