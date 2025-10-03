Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Rosario solicita suspender el partido de infantiles contra El Sobradillo tras la "brutal agresión" de la semana pasada

El Ayuntamiento expresa su "indignación y condena" por el supuesto ataque de un jugador juvenil en el campo del barrio santacrucero

Imagen del Campo de Fútbol El Galán, del CD Sobradillo.

Imagen del Campo de Fútbol El Galán, del CD Sobradillo. / CD SOBRADILLO

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de El Rosario ha expresado este viernes su "indignación y más enérgica condena" de la "brutal agresión" de la que fue objeto un menor durante un partido de fútbol de categoría juvenil disputado el domingo pasado en el campo de El Sobradillo.

Según relata el psicólogo deportivo y portavoz de la escuela municipal de fútbol de El Rosario, el chico relata que fue sujetado por el cuello "hasta casi ser asfixiado" por el presidente del CD Sobradillo mientras otras dos o tres personas le propinaban golpes por todo el cuerpo.

El jugador, que temió por su vida, quedó en "un evidente estado de pánico y shock emocional" tras este episodio de violencia "absolutamente inaceptable", indica el Ayuntamiento de El Rosario en un comunicado.

Próximo partido

Desde la corporación local se ha solicitado a la Federación Tinerfeña de Fútbol la suspensión del partido previsto para mañana sábado entre los equipos infantiles del CD Sobradillo y la EMF El Rosario para evitar "una situación de riesgo, dado el clima de tensión y tristeza generado entre nuestros deportistas, afición y dirigentes".

Tanto desde la EMF El Rosario como desde el Ayuntamiento se reitera la "condena absoluta" de estos hechos y apelan a las instituciones deportivas y civiles competentes a que se tomen "las medidas necesarias que garanticen la seguridad, la integridad y el respeto en todos los campos de fútbol de la isla".

Noticias relacionadas y más

Versión del Sobradillo

El Sobradillo emitió un comunicado para rechazar «las falsas, injuriosas y calumniosas manifestaciones que, a través de redes sociales, se están vertiendo en contra del presidente». Y asegura que fue Cabello la persona «agredida en un episodio absolutamente intolerable protagonizado por un jugador, agresión que ha quedado reflejada en la correspondiente denuncia y en el parte de lesiones».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents