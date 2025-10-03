Un pedazo de Bolt, Messi, Nadal y de historia de la Isla

El Cabildo de Tenerife, a través del Área de Deportes, promueve la exposición Leyendas del Deporte, perteneciente al Museo del Deporte, en el marco de la Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias, ExpoDeca. «Es la primera vez que esta exposición viaja a Canarias y supone una magnífica oportunidad de descubrir objetos únicos que representan la historia del deporte nacional e internacional, que en esta ocasión recogerá además un espacio destinado a las Leyendas del Deporte de Tenerife», destacó la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné.

Moliné acudió a la exposición acompañada por destacadas figuras del deporte tinerfeño como Basilio Labrador, Fernando Capdevila, Javier Hernández, Teresa Linares, Alicia Cebrián y Charo Borges, así como los presidentes del CD Tenerife, Felipe Miñambres y del CB Canarias, Aniano Cabrera.

Así, desde un Fórmula 1 de Ferrari, pasando por las tres antorchas olímpicas que han visitado España en toda su historia, hasta el maillot Banesto del Tour de Francia de Miguel Induráin, o las zapatillas de Usain Bolt, con las que consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, serán algunas de las joyas que podremos encontrar en esta exposición.

Todas las personas que lo deseen podrán visitar esta muestra con entrada libre en el Recinto Ferial de Tenerife desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de octubre en horario de 10:00 a 20:30.

Alfonso Noáin, Director del Museo del Deporte, explica que «la exposición es un espacio para el homenaje, el recuerdo y la exaltación de todo lo que ha hecho del deporte un auténtico fenómeno de masas». Y se expresó «especialmente orgulloso de poder visitar Tenerife, un territorio cuna de grandes deportistas de la historia del deporte español».

El fútbol y el baloncesto ocupan un lugar destacado en la muestra. Se podrán ver objetos de Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Mbappé o Haaland, hasta la camiseta de Andrés Iniesta en la final de Sudáfrica, las botas y el balón conmemorativos del 40 aniversario del 12-1 de España contra Malta (1983). Del mundo del baloncesto, camisetas y zapatillas firmadas por leyendas de la NBA como Kareem Abdul-Jabbar, Stephen Curry, Magic Johnson o Kevin Durant. Y por supuesto, una zona especial dedicada a los nuestros, con foco en Pau y Marc Gasol, únicos españoles campeones de la liga americana.

Las leyendas del deporte de Tenerife estarán representadas en su apartado de equipos por el CB Canarias, con los 8 trofeos de sus campeonatos, el CD Tenerife con objetos históricos, el CD Marlins de Tenerife, el Tenerife Marichal, el Club Batistana de Tenerife y el Martiánez.

En el apartado de deportistas, estarán presentes figuras históricas como el boxeador Miguel Velázquez, la pionera del baloncesto Charo Borges, o el campeón de automovilismo Fernando Capdevila, junto a éxitos de Pedro Rodríguez y María José Pérez; atletas como Basilio Labrador, Mario Pestano y Tere Linares; regatistas olímpicos como Alicia Cebrián y Javier Hernández Cebrián; la gimnasta Ana Bautista; la karateka Gloria Casanova; la trayectoria de Lidia Mirchandani o las internacionalidades de Yazmina Hernández Ramos en voleibol. El deporte vernáculo también estará presente con Teya Ramos, pionera en la lucha canaria, y de forma destacada nuestra abanderada en los Juegos Paralímpicos de Tokio, Michelle Alonso, con sus tres oros.

Por otro lado, los amantes del motor disfrutarán viendo un auténtico Fórmula 1 de Ferrari, el SH70 de 2017 conducido por Sebastian Vettel, además de objetos de Carlos Sainz, Fernando Alonso, Toni Bou, Ángel Nieto o Nani Roma. También estará la Aprilia de 125cc de Jorge Martínez Aspar, bicampeón del mundo en 1988.

El atletismo es otro de los platos fuertes, con las zapatillas de Usain Bolt de los Juegos de Río. Representando a España no faltan Ruth Beitia, Sandra Myers, Jesús García Bragado, Fermín Cacho o Javier Moracho. También se mostrarán las dimensiones reales de los récords de salto de altura y longitud, con zapatillas originales de Mike Powell y Javier Sotomayor, además de la camiseta con la que Eliud Kipchoge batió el récord del mundo de maratón en Berlín 2022.

La muestra se completa con deportes como el golf, con la Chaqueta Verde de José María Olazábal y Sergio García o el putt de Jon Rahm; y el tenis, con material original de Rafa Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Carlos Alcaraz, Manolo Santana o Garbiñe Muguruza.