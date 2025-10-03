La igualdad, a debate en ExpoDeca con dos históricas de la comunicación en España

En el marco de ExpoDeca 2025, la sala 2 del Recinto Ferial de Tenerife (espacio habilitado específicamente para las conferencias de igualdad de la cita) acogió a primera hora de la tarde de este jueves el foro 'Igualdad en el deporte, papel de los medios de comunicación', un coloquio organizado por El Día, de Prensa Ibérica, en el que participaron las históricas periodistas Olga Viza y Paloma del Río, así como la directora general de Deportes de Aragón, Cristina García, y la consejera de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, Yolanda Moliné. Moderado por el periodista Carlos García, el intercambio de pareceres, ideas y experiencias de cuatro relevantes figuras del deporte en sus respectivos ámbitos condujo hacia una reflexión común inevitable y esperanzadora: aunque queda mucho camino por recorrer, la senda es la correcta.

Barcelona 92, clave

Tras un emocionante mensaje en forma de vídeo con la firma de la Fundación Disa, Paloma del Río fue la primera en tomar la palabra para reflexionar sobre la primera cuestión. ¿Existe la igualdad plena en 2025? La comunicadora, una clásica que en la Televisión Española cubrió nueve Juegos Olímpicos de verano y siete de invierno, razonó su respuesta. “No”, comenzó lamentando. “Hay un estudio del Instituto Andaluz del Deporte, de hace unos años, que explicó que el deporte femenino lleva una generación de retraso. Lo que es lo mismo, el deporte masculino tendría que pararse ahora y esperar 25 años para que llegase la igualdad. No existe. Vamos a remolque. Las mujeres siempre vamos a remolque en la vida, pero sobre todo en el deporte. Tuvimos la suerte de que los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron un antes y un después, pero quedan todavía muchos muchos aspectos por mejorar para alcanzar la igualdad”.

Paloma del Río. / Arturo Jiménez

Una visión optimista

García, que antes de ejercer responsabilidades de carácter público fue jugadora de élite de baloncesto, tomó el relevo. No se atrevió la zaragozana a llevar la contraria a Del Río. No pudo. Aunque optó por una visión distinta. “Es verdad que, si miramos 15 años atrás, pues... Yo les digo a las jugadoras que valoren los pasos que puedan dar porque van a ser muy importantes para las niñas que vienen detrás. Queda mucho porque hay muchos intangibles que ves en el día a día que te demuestran que la igualdad no existe. Elisa Aguilar es la única presidenta de las 66 federaciones del deporte nacional”, relató la aragonesa.

Seguidamente, Cristina García recordó una experiencia reciente para ilustrar la forma radicalmente distinta en la que se trata al deporte femenino y masculino en los medios. “El otro día estaba viendo la televisión porque se había jugado la Supercopa de España de Baloncesto. En tres telediarios tuvieron cinco minutos para los chicos y ninguno para la edición femenina. Es una muestra de que hay mucho trabajo por recorrer. En Aragón, por suerte, vivimos en una burbuja por el 'boom' del baloncesto femenino, que en gran parte ha sido por 'Aragón Televisión', que apostó de verdad por las chicas y ahora, de media, metemos 6.000 personas por partido en el pabellón. A mí me decían que el producto no vendía, pero lo que pasaba era que había que darle la oportunidad. El deporte femenino en este país está preparado para asumir estos desafíos”, expresó convencida en el marco de ExpoDeca.

Moliné apunta al avance

Moliné, también con pasado en la élite del deporte de la canasta, fue la tercera en intervenir. La consejera insular, antes de compartir su punto de vista, sonrió para celebrar el “lujo” que suponía la presencia de Viza y Del Río, “dos voces referentes y encima femeninas”. “Yo creo que estamos avanzando. Queda trabajo por delante, pero vamos por el buen camino. Los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que seguir haciendo hincapié en mejorar todo lo que esté en nuestra mano. Es bueno mirar al pasado para comparar con el presente. Si hoy le preguntas a una joven, te dirá que se nota la diferencia con los chicos, especialmente en los deportes minoritarios. Es verdad, pero yo le diría hemos avanzado: hay una liga profesional en fútbol con un convenio, en baloncesto tampoco era profesional la Liga y las dietas no eran las mismas que la de los chicos”, manifestó.

Yolanda Moliné. / Arturo Jiménez

La pregunta de Olga Viza

Viza fue la última de las ponentes en tomar la palabra, pero también la más entregada en el debate. “¿Cómo no va a quedar camino si, hasta 1963, a las mujeres no se les permitía hacer atletismo porque no podían ir con pantalones cortos?”, preguntó de manera retórica una de las comunicadoras más reputadas del panorama nacional. La catalana cubrió el Mundial de Fútbol de España, los Juegos de Barcelona y fue una referente en radio y televisión de los espacios deportivos, pero también en el ámbito generalista. “Es lógico que el camino sea complicado, pero hemos salido fuertes y veloces. Hace seis años, seis, yo tuve una comida con la plantilla femenina de la Real Sociedad. Eso fue antes de que la Liga Femenina fuese profesional. Cada una de ellas me iba diciendo lo que cobraba y todas estudiaban o trabajaban. Muy pocas se podían permitir el lujo de dedicarse solo a jugar a fútbol. En el mismo equipo, otras cobraban 300 euros al mes y no tenían ninguna posibilidad de imaginar un futuro dedicándose a eso. No podían entrenar de la misma manera en la que lo hacen hoy. Hace siete años también me tomé la molestia de mirar, en los 16 equipos de la Primera, a 22 jugadoras por equipo, cuántas eran madres. Ninguna. No se podían permitir el lujo de parar un año para tener un hijo. Si era así, adiós. Todos habéis oído que existían cláusulas ocultas antiembarazo en los contratos”, reflexionó

Más adelante, Viza reconoció que la profesionalización de algunas ligas ha permitido que “se empiece a correr más en ese camino”, aunque quedan “muchos deportes detrás”. “Ayer en el avión repasé la lista de los deportistas que más dinero cobran en España. Solo se cuelan dos chicas: Alexia Putellas y Paula Badosa. Luego ya... Aitana estaba por ahí. Antes de Aitana hay un grupo de deportistas que, sinceramente, alguno tuve que mirar quién era. Es decir, no hay que ceder. Muchas de las revoluciones que se han hecho en el deporte se han hecho a la fuerza. Es decir, muchos de los avances los han reconocido personas que no creen, ni creían, en el poder del deporte femenino. Eso solo se cura con insistencia, educación, hábito y dinero. O sea, que ni un paso atrás”, advirtió de manera solemne justo antes de que el público asistente reaccionase con un ferviente aplauso.

Los asistentes al coloquio siguen con atención las intervenciones de las ponentes. / Arturo Jiménez

Los medios, fundamentales

Después, el debate giró en torno al papel que deben ejercer los medios de comunicación en su labor de trabajar por la igualdad. Para entonces, García ya había destacado la apuesta de la televisión autonómica de su tierra, mientras Del Río compartió una desagradable experiencia con la que le tocó lidiar en su etapa como directora de programas deportivos de Televisión Española. “Hubo un presidente de una Federación que me ofreció una serie de competiciones masculinas y ninguna femenina. Yo le dije: '¿Si tienes hijos e hijas, solo le das de comer al niño?' En ese momento, la selección femenina de ese deporte tenía más éxitos internacionales que la masculina. Y no había manera hasta que le conté una trola. Le dije que en Televisión Española había que ir a dar explicaciones al Congreso y, si preguntaban por qué en su deporte no se daba nada de femenino, tendría que ir él a contestar. Había otros presidentes modélicos. La visibilidad es importante, los medios son importantes y tenemos que concienciarnos. Es una labor de implicación personal. Si las chicas no salen en el periódico, la radio o la tele, los patrocinadores dejan de invertir. No me digas que no tienes tiempo, es darle un poco de cariño. Si no lo hacemos entre todos, no va a ser posible avanzar”, culminó.

Viza, por su parte, puso sobre la mesa un estudio reciente de la agencia 'Reuters' que concluyó que, hasta el 2020, el deporte femenino solo ocupaba un 5% del espacio de los medios. Desde entonces, ha subido hasta el 27%. “Hoy mismo, 'Teledeporte' ha redoblado su apuesta por del balonmano femenino. Además de la implicación personal de cada uno, también es importante la manera en la que se trata a las mujeres deportistas. Yo he visto reportajes y entrevistas en los que, con perdón, nos tratan como a un género menor, como si fuésemos discapacitadas. Es una cuestión de cultura de los propios comunicadores, de los periodistas. Yo empecé en el año 78. Entonces, encontrar a una mujer periodista era una hazaña. En este tiempo, siempre he pensado que tengo que reunir a alguno de los deportistas para que nos digan que pensaban entonces sobre nuestras preguntas, sobre nuestros reportajes. La mirada de género existe. Las mujeres hacíamos un tipo de reportaje, de preguntas, distintos. Yo tengo la convicción de que les gustaba. Yo creo y defiendo en la complicidad entre hombres y mujeres. Estoy aquí ahora gracias a un hombre que confió en mí”.

Más féminas en más cargos

Antes de la conclusión del encuentro, Moliné celebró que hay cada vez más entrenadoras y mujeres “en puestos de liderazgo” y aseguró que seguir en el camino depende de hombres y mujeres, de la “sociedad en su conjunto”. “Debemos ir de la mano las mujeres y los hombres, quedan cosas, pero vamos por el buen camino y en baloncesto estamos avanzando mucho. La sociedad también tiene la responsabilidad de consumir deporte femenino. Enseñar a nuestra gente a ir al Heliodoro a ver a las guerreras del Egatesa. El pasado fin de semana metimos a seis mil personas en el estadio frente al Real Madrid”, afirmó sonriente.

García, por su parte, reafirmó su compromiso con que “ninguna chica que quiera hacer deporte en Aragón no pueda porque no exista la oferta”. “A día de hoy, casi el 60% de las chicas abandona el deporte en la adolescencia. Es un problema que no tiene una solución fácil y hay mucha gente que no opina igual. En ciertos espacios, aún hay mucho trabajo por hacer”, sostuvo.