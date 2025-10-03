El deporte toma Tenerife de la mano de Expodeca 2025

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, junto con el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, inauguraron ayer ExpoDeca 2025, la Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias, que permanecerá abierta hasta el domingo en las instalaciones del Recinto Ferial de Tenerife.

Un acto con una nutrida representación institucional al que también asistieron, entre otros, el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso; los directores generales de la Actividad Física y el Deporte y de Deportes Autóctonos, José Francisco Pérez y Lorena Hernández, respectivamente, así como el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y la consejera de Deportes de la institución insular, Yolanda Moliné.

En relación con la puesta en marcha de esta segunda edición, Manuel Domínguez afirmó que «con la inauguración de ExpoDeca, un año más, queda patente el compromiso del Gobierno de Canarias con el deporte y con los que, de una u otra forma, están involucrados en él». A su juicio, «hablamos de un sector que no solo fomenta la salud y la educación, sino que también impulsa la economía, crea oportunidades de empleo, atrae turismo y fortalece la cohesión social en nuestras Islas». Asimismo, Domínguez recalcó el trabajo conjunto de las instituciones que ha llevado a la celebración de una nueva edición, recordando que «cuando las instituciones se unen para respaldar iniciativas como esta, enviamos un mensaje claro: el deporte es presente y futuro para Canarias».

Poli Suárez celebra la «consolidación» del evento como el mayor de Canarias en el ámbito deportivo

Por su parte, Poli Suárez destacó que «con esta nueva edición, ExpoDeca se consolida como el mayor evento deportivo de Canarias, un escaparate donde se encuentran todas las disciplinas, para todas las edades y con todos los protagonistas del sector». Subrayó que en la feria «convergen federaciones, clubes, deportistas, entrenadores, empresas y ciudadanía, en un espacio que refleja la enorme vitalidad del deporte canario y su gran estado de salud». En sus palabras, el titular de Deportes del Ejecutivo canario explicó que «durante cuatro días, ExpoDeca no solo mostrará lo mejor de nuestro deporte, sino que también demuestra que es un punto de unión, de aprendizaje y de orgullo para toda la sociedad de las Islas».

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señaló que «ExpoDeca es un espacio de encuentro, de inspiración y de futuro». Añadió que en el espacio «se dan la mano la tradición y la innovación, desde los juegos y deportes vernáculos que forman parte de nuestra identidad canaria hasta las nuevas disciplinas que conectan con las generaciones jóvenes y con la cultura urbana». Dávila subrayó que en Tenerife existe «la firme convicción de que el deporte debe ser inclusivo, accesible y transformador». En esa línea, afirmó que la feria «da un lugar destacado al deporte adaptado, a la igualdad de oportunidades y a la participación de todas las edades, desde los más pequeños hasta las personas mayores».

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, observó que la elección del Recinto Ferial para acoger ExpoDeca «confirma a la capital de la Isla como motor económico y referente en la organización de grandes eventos». «La feria es el mejor escaparate para visibilizar el esfuerzo de nuestros clubes y federaciones y, al mismo tiempo, el compromiso de miles de santacruceros que hacen del deporte su estilo de vida». Además, Bermúdez añadió que ExpoDeca «representa también la manera de entender el deporte en la ciudad, como un equilibrio entre la alta competición y la participación ciudadana, reforzando la proyección de nuestra ciudad abierta y volcada en la vida saludable».

Manuel Domínguez apunta al «compromiso» del Gobierno regional con el deporte y de quienes están involucrados en él

Desde ayer, y hasta el domingo, ExpoDeca se convierte en el mayor escaparate del deporte en las Islas, con la presencia de cerca de 160 instituciones, universidades, federaciones y clubes, deportistas, asociaciones, expertos y empresas. Las instalaciones del recinto ferial de la capital tinerfeña ofrecerán durante cuatro días una amplia variedad de expositores, ponencias y debates, exhibiciones de alto nivel y todo un recinto abierto a la práctica libre del deporte, con entrada gratuita para todos los públicos.

Durante su celebración, la gran feria del deporte canario permitirá a los asistentes conocer de cerca las últimas novedades del sector, así como disfrutar de un intenso calendario de competiciones, exhibiciones y demostraciones en los distintos espacios del recinto, con el objetivo de acercar el deporte al gran público.