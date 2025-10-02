Santa Cruz volverá a ser la ‘capital náutica’ de España

El Salón del Mar del Real Club Náutico de Tenerife (RCNT) acogió la presentación de unos de los eventos referentes del calendario deportivo: la 31ª edición de la Regata Trofeo Infantas de España, que se celebrará en Santa Cruz el fin de semana del 11 y 12 de octubre y será puntuable para la Copa de España y la última parada del Circuito Canario de Cruceros.

El presidente del RCNT, Andrés Orozco Muñoz, presidió el evento acompañado de; la consejera delegada de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné Rodríguez; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alicia Cebrián; el comandante naval de Santa Cruz de Tenerife, José M.ª Fernández López; el coronel subdelegado de Defensa en Santa Cruz de Tenerife, Juan Casiano Irizar Sigüenza; el coronel jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico Nº81, José Luis López-Rubio Asensio, en representación del teniente general Jefe del Mando de Canarias; el teniente coronel Jaime Relanzón Ramón, en representación del general de Brigada Jefe de la Zona de la Guardia Civil; el teniente jefe del Servicio Marítimo Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Juan Carlos Sola; el vicepresidente de la Real Federación Canaria de Vela, Miguel Ángel del Rosario Sánchez; el vicepresidente de la Federación Insular de Vela de Tenerife y director técnico de la regata, Alejandro Pérez García-Durán; y el director de instituciones de CaixaBank, Jesús Carlos Álvarez Domínguez.

Respecto a la competición oficial, se espera la participación de unas treinta embarcaciones y más de 200 regatistas, procedentes de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Palma. Están previstas un total de tres pruebas: dos el sábado, de barlovento sotavento; y una el domingo, que incorpora como novedad un recorrido costero, navegando por la zona de la Dársena y Antequera hasta Añaza, retornando posteriormente a Santa Cruz.

El vicepresidente de la Federación Insular de Vela de Tenerife, y director técnico de la regata, Alejandro Pérez García-Durán, explicó en su comparecencia que la flota quedará inicialmente dividida en cuatro categorías (ORC 0-2, ORC-3, ORC-4 y ORC-5), pudiendo sufrir pequeñas modificaciones en función del número final de inscritos. Al navegar todos los barcos juntos, habrá también un ganador absoluto del Trofeo Regata Infantas de España, además de conocer al vencedor del Circuito Canario de Cruceros, al ser la última prueba de las tres que la conforman, junto al Trofeo César Manrique (celebrada en agosto en el RCN Arrecife) y el Trofeo Princesa de Asturias (acontecida en septiembre bajo organización del RC Náutico de Gran Canaria).

Orozco agradeció el respaldo de la Real Federación Canaria de Vela y la Federación Insular de Vela de Tenerife por su ferviente apoyo, mientras Moliné declaró que la Regata Trofeo Infantas de España «es una de las competiciones náuticas más emblemáticas de España». Cebrián, finalmente, aseguró que para la capital «es un orgullo acoger una nueva edición» de la Regata Infantas de España.