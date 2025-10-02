El automovilismo canario, protagonista en la feria

A menos de veinticuatro horas para su inauguración oficial, ExpoDeca 2025 vivió en la tarde de ayer miércoles una de sus últimas presentaciones públicas. El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, junto con el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y el presidente de la Federación Canaria de Automovilismo (FCA), Miguel Ángel Domínguez, dieron a conocer algunas de las actividades previstas durante la feria en lo que se refiere a deportes de motor.

En esta segunda edición, el automovilismo dispondrá del espacio expositivo de mayor dimensión de la feria, en el que estarán presentes las principales entidades y organizadores de competiciones del Archipiélago. En esta ocasión, la Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife ejercerá de anfitriona, subrayando la relevancia de la Isla en el desarrollo del deporte del motor.

El automovilismo, protagonista en ExpoDeca 2025

Sobre este asunto, Poli Suárez recordó que «el automovilismo cuenta en nuestra tierra con un enorme arraigo y una afición apasionada, por lo que su presencia en ExpoDeca era fundamental». En este sentido, señaló que en esta edición la organización ha intentado reflejar «toda la diversidad y la fuerza del deporte en nuestras Islas», y, por ese motivo, «los deportes de motor cuentan con este espacio tan importante dentro del recinto».

Además, el consejero explicó que la importancia de estas modalidades trasciende lo meramente deportivo. «No hablamos solo de espectáculo, sino también de actividad económica y turística, con competiciones que forman parte del calendario nacional e internacional, como el Rally Islas Canarias o el Rally Villa de Adeje», dijo. «Tenemos mucho de lo que presumir y queremos que toda Canarias se sienta representada en este espacio», agregó.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, destacó que «el automovilismo es una de las grandes pasiones deportivas de la Isla y de todo el Archipiélago, por eso llena de satisfacción que ExpoDeca 2025 le otorgue el espacio que merece dentro de esta feria, que ya se consolida como una gran cita para el deporte en Canarias».

«Desde el Cabildo de Tenerife apoyamos decididamente aquellas disciplinas que generan valor, no solo a nivel deportivo, sino también social y económico, como es el caso del automovilismo. Estamos hablando de una actividad que dinamiza el territorio, crea empleo y atrae visitantes. Estoy convencido de que este espacio será uno de los más visitados y valorados por el público», resaltó Afonso.

El programa de ExpoDeca incluirá, entre otras actividades, la representación de algunas de las competiciones más emblemáticas de Canarias, entre ellas la Subida de Los Loros, el Rally Islas Canarias –de carácter mundialista–, el Rallye Villa de Adeje, el Rallye Isla de los Volcanes y el Eco-Rally Canarias. Con esta presencia, todas las islas tendrán representación en esta importante cita del mundo del deporte.

A lo largo de las cuatro jornadas que dura la feria, el espacio diseñado por la FCA acogerá la visita de pilotos y copilotos de primer nivel, tanto regionales como nacionales e internacionales, quienes participarán en firmas de autógrafos, conferencias, mesas redondas y ponencias centradas en aspectos estratégicos para el sector: el papel de la mujer en el automovilismo, la evolución de la comunicación especializada y otros temas de interés para este tipo de disciplinas.

Además, el público asistente podrá disfrutar de simuladores de competición, exhibiciones audiovisuales, retransmisiones en directo de programas de radio y televisión, así como de diferentes obsequios y experiencias interactivas. Con esta iniciativa, la Federación Canaria de Automovilismo reafirma su compromiso de acercar los deportes de motor a la sociedad, fomentar la participación de todos los públicos y contribuir al desarrollo del automovilismo en Canarias.

Tras la presentación, las autoridades recorrieron algunos de los espacios destinados a la parte de motor y, para finalizar, se fotografiaron con parte de los voluntarios que trabajarán durante ExpoDeca. Tanto el consejero Poli Suárez como el vicepresidente Lope Afonso agradecieron expresamente su labor y compromiso con la feria.

ExpoDeca, promovida por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Deportes y organizada por el área de Deportes del Cabildo de Tenerife junto a la empresa pública Ideco, cuenta con el patrocinio de la Fundación Disa, Coca-Cola, Powerade, Binter y Grupo Ybarra. Su principal objetivo es fomentar una cultura activa y saludable, impulsando la actividad física como una herramienta para el bienestar y la cohesión social.