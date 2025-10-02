La tinerfeña Ariadna Chueca pitará en la Liga Endesa la próxima temporada

El arbitraje canario está de enhorabuena. La tinerfeña Ariadna Chueca ha sido incluida por la Liga Endesa en el selecto grupo de colegiados que pitará en ACB la próxima temporada. Así lo ha comunicado oficialmente la organización, que ha dado la bienvenida a la tencilla insular, única novedad en una lista compuesta por 36 profesionales. Chueca será la tercera fémina en la historia en dirigir en la máxima categoría masculina nacional del baloncesto. Antes que ella lo hicieron Yasmina Alcaraz y Esperanza María Mendoza.

La colegiada tinerfeña de 34 años lucirá el dorsal 84. Presente en el pasado Eurobasket y con una trayectoria internacional de vértigo pese a su corta edad, Ariadna Chueca debutará en Liga Endesa en esta 25/26 en sustitución de Juan Carlos García González.

Con 872 encuentros ligueros y 28 temporadas a sus espaldas, García González se despidió el pasado fin de semana del arbitraje ACB en la Supercopa Endesa, donde fue homenajeado por su brillante trayectoria, al superar la edad máxima de 55 años para poder ejercer en la competición.

Un progreso meteórico

Chueca desembarca en la ACB tras una corta pero meteórica carrera con el silbato que arrancó motivada por la voluntad de generar un ingreso extra y ha acabado convirtiéndose en su vocación. Tras terminar su carrera de Magisterio, Ariadna Chueca decide marcharse, en 2012, a Gran Canaria a entrenar. Allí, para saberse «mejor las normas y las reglas», se apuntó a «los cursos de arbitraje». Lo que en un principio fue una especie de truco para poder sacar ventaja en ciertos aspectos del juego acabó convirtiéndose, sin que ella lo supiera, en un trampolín para llegar a ser una de las colegiadas más reputadas a nivel internacional... previa escala en Finlandia.

Chueca fue jugadora antes que árbitra. Vivía en Cuevas Blancas, cerca de Añaza, y estudiaba en el Colegio Rodríguez Campos, donde empezó a jugar al baloncesto. De ahí pasó al Pureza de María. Pero fue en el Uni donde despuntó como una de las firmes promesas de la cantera tinerfeña. En esta etapa conquistó el Campeonato de España Júnior (2006) y pudo debutar en la Liga Femenina 2.

En 2012, después de graduarse en Magisterio, continuó su carrera en Gran Canaria. Compaginó los entrenamientos con su primer acercamiento al arbitraje. Dos años más tarde salió de España. Dirigió su rumbo a Finlandia. «Me fui a jugar baloncesto profesional, pero básicamente porque quería aprender inglés. Allí me ayudó mucho Taru Tuukkanen (ex del Symel Tenerife), que la conocía de Gran Canaria, y como ella hablaba español, me ayudó un montón. Allí no se ganaba mucho dinero, pero me propusieron hacer un curso de árbitro, pitar, y ganar más. Y como tenía ese paso avanzado de Gran Canaria, me animé. Acabé subiendo a la Primera y ya tuve que elegir entre jugar o arbitrar. Y decidí dejar de jugar», explicó en una entrevista a EL DÍA refiriéndose a una etapa crucial de su trayectoria.

Chueca, en los Juegos de París 2024. / E.D.

Un regreso complicado

Después de ocho años en Finlandia, Ariadna tomó la decisión de volver a su país natal. «Iniciamos los trámites burocráticos con la Federación Española y mandamos un correo que nunca llegó... Luego fui al Mundial U 17 de Málaga, todavía como árbitro de Finlandia, y allí me notifican que no puedo entrar en la FEB. Que debo empezar a nivel autonómico. FIBA ayuda a nivel administrativo y la FEB me acepta en sus competiciones EBA y Liga Femenina 2 en diciembre. Gracias a esa carta empiezo la andadura en España a nivel profesional. Estaba tan cansada psicológicamente que me daba igual dónde empezar», explica.

De pitar un Mundial U 17 en 2022 y no saber en qué categoría se desempeñaría en la siguiente temporada, a recibir la más deseada de las llamadas en 2024. Chueca vio entonces cumplido su primer gran sueño. Pitar en unos Juegos Olímpicos. Por ese entonces, reconocía que dar el salto definitivo a la ACB era su única cuenta pendiente. "Me encuentaría", reconoció entusiasmada. Su objetivo se hace ahora realidad.