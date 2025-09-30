Nauzet García, portero tinerfeño del Lincoln Red Imps: ''El debut en Conference League será un día marcado en mi vida''

Una tarde especial en Mostar (Bosnia y Herzegovina) para Nauzet García. El guardameta tinerfeño del Lincoln Red Imps de Gibraltar, héroe hace semanas en Armenia después de detener el penalti decisivo que selló el billete a la fase de liga de la Conference League, vuelve a escena este jueves (17:45, hora canaria) con el debut en la competición continental ante el Zrinjski Mostar, en Bosnia y Herzegovina.

¿Cómo se vive desde dentro la antesala de un debut europeo?

Pues bien, con muchas ganas y con mucha ilusión de afrontar el reto. Sabemos que va a ser un partido complicado, que ellos, en su campo, son un equipo muy fuerte y que compite muy bien, que está en una buena dinámica. Pero nosotros también estamos en una buena dinámica, estamos trabajando bien. Hemos preparado la semana con mucho trabajo e intentaremos hacer nuestro partido, llevarlo a nuestro terreno e intentar sumar.

En su caso, este debe de ser uno de los momentos cumbre de su carrera.

Sí, seguramente. Es uno de los más importantes de mi carrera, está claro. Al final, es el debut en una competición europea, en una fase de grupos, en una Conference League que cada vez va cogiendo más prestigio y más nivel. Entonces, lo afronto con mucha ilusión, sabiendo que va a ser complicado. Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí e intentaremos hacerlo lo mejor posible.

¿Es de los que se pone nervioso o lo controla bien?

Yo soy una persona que intenta mantener siempre la tranquilidad. Sí que es verdad que siempre tienes ese cosquilleo en la barriga por lo que pueda pasar, por las ganas de que llegue el momento en que suene el pitido. Por ahora estamos bien y esperemos que cuanto antes llegue ese pitido para iniciar el partido y disfrutar de la experiencia.

¿Y el ambiente en el vestuario? ¿Se respira ilusión, calma, ganas…?

El vestuario tiene mucha ilusión ahora mismo. Sabemos que hemos preparado muy bien estas semanas de trabajo. Estamos en una muy buena dinámica, hemos hecho algo histórico tanto para el club como para la Liga de Gibraltar, como para el país. Concienciados de que podemos hacerlo y con la ilusión por todo lo alto.

¿Se nota en el país la ilusión por entrear en semana grande?

Sí. Todo va englobado en la ilusión. Nos encontramos con compañeros de otros equipos y nos desean mucha suerte. Al final, hemos trabajado mucho, hemos sacrificado muchas cosas, hemos conseguido un objetivo que parecía casi imposible, que estaba muy lejos de nuestro alcance, y estamos aquí, preparados y sintiendo el apoyo tanto de la liga como de la gente de Gibraltar.

¿Se puede aprender de la derrota abultada frente al Sporting de Braga en la fase previa de la Europa League? Por ejemplo, de cara a lo que les espera en Varsovia en la última jornada, o el encuentro ante el Rijeka, el campeón croata. Una experiencia previa en un escenario tan exigente como el campo del Sporting de Braga puede servirles como aprendizaje, ¿no?

Sí. A veces hay que tomarse las derrotas como aspectos positivos también. Nos hace ver que hay que dar un paso atrás para poder dar todos hacia adelante. Nosotros, en Braga, sabemos que cometimos errores, es normal; al final jugamos contra un equipo que está en el primer nivel europeo, que tiene futbolistas de primer nivel mundial. Entonces, intentamos reforzarnos de esa derrota. También sacamos cosas positivas, porque hicimos muchas cosas buenas, pero evidentemente la diferencia de nivel estaba ahí.

Reciben al Lech Poznan, al Rijeka y al Sigma Olomouc y salen contra el Zrinjski, el Hamrun Spartans y el Legia de Varsovia. ¿Cuál cree que será el partido más complicado?

Pues no sabría decirte cuál es el más complicado. Hay clubes que tienen mucha historia, que tienen mucho nombre. El Zrinjski, por ejemplo, hace dos años estaba en fase de grupos de Europa League, jugando contra el Aston Villa, y este jueves jugamos contra ellos. Entonces, creo que todos los equipos tienen potencial y que cada partido va a ser complicado. Sabemos que en casa será diferente, porque en nuestro campo nos vamos a hacer fuertes. Intentamos, fuera, sumar, sacar aspectos positivos e intentar volver a Gibraltar con un resultado positivo.

¿Y el que más ilusión le hace?

Yo me quedaría con este primer partido. Para mí va a ser muy especial, un día marcado en mi vida y en mi carrera deportiva como el primero que jugamos en una fase de grupos de la Conference. Para mí va a ser muy especial. Sabemos el ambiente que, seguramente, viviremos en Varsovia o que viviremos con el Lech Poznan en casa, pero yo me quedo con el de este jueves.

Algunos de sus compañeros ya disputaron la Conference. ¿Qué le han contado?

Nos transmiten que para ellos fue de las experiencias más bonitas de su vida: salir al campo, escuchar el himno de la Conference, estadios llenos a reventar, ambientes de fútbol profesional, de élite, de máximo nivel. Intentan transmitirnos un poco la experiencia que ellos vivieron e intentan aportarnos ese granito de arena que, para nosotros, ayuda.

Esa experiencia tuvo lugar en 2022, cuando aún se disputaba la fase de grupos, y el Lincoln fue encuadrado en un grupo con PAOK de Salónica, Copenhague y Slovan de Bratislava. A priori, este año parece todo más asequible, ¿no?

Sí que es verdad que, cuando entraron la vez anterior, con el otro formato, les tocaron tres equipos muy complicados, de un nivel muy alto, y aun así pudieron competir; compitieron muy bien, pero no consiguieron sumar. Entonces, este año, aunque no lo parezca, aunque a priori por los nombres de los clubes no parezca que sean equipos tan grandes, son equipos muy complicados, muy profesionales, con dinámicas muy buenas, y si están aquí es por algo.

Usted disputó ocho previas europeas y nunca se le había dado. Hasta ahora. ¿Le sabe a redención el partido de este jueves?

Sí, llevamos muchos años disputando previas, tanto de Champions, de Europa League como de Conference. Este año ha sido muy especial. Creo que desde el primer minuto en que empezamos a competir en Europa, desde el primer entrenamiento, teníamos una idea muy clara de intentar llegar hasta el final, llegar al playoff con vida, y lo hicimos. Entonces, ahora mismo, ilusionados e intentando disfrutar de esta experiencia, que, a día de hoy, es la más bonita que voy a vivir en un campo de fútbol.

¿Qué se propone su Lincoln para la fase de liga?

Pues la idea es ir partido a partido. Somos un equipo que tiene un cuerpo técnico muy preparado, que trabaja muy bien los partidos, e intentaremos llevarlos a nuestro terreno, competir de la mejor manera posible, sumar lo que podamos y disfrutar de la experiencia