Dos zarpazos condenan al Atlético Paso ante el Lanzarote

El Lanzarote suma su tercer triunfo al imponerse en su visita a todo un Atlético Paso (0-2). El cuadro palmero salió más metido en el partido, mientras que el equipo conejero se asentó paulatinamente en el campo, y gracias a dos zarpazos al filo del descanso se llevó una ventaja a vestuarios que mantuvo durante la segunda parte.

Salió mejor el conjunto palmero, que dio los primeros avisos por medio de Gabri Quintero y Ale Martínez, sin excesiva sensación de peligro. Ya en el minuto 21, llegó la primera ocasión clara en las botas de Samu Corral al cazar un balón de Barreda al espacio y plantarse solo ante Ruymán, quien le ganó la partida con una intervención de mérito.

Con el paso de los minutos, el Lanzarote se fue asentando en el partido al ejercer una presión más alta, propiciando así una pérdida de balón que Javi Martín estuvo a punto de aprovechar, pero su disparo lo repelió el larguero. Tras ello, Ale Martínez y Nadjib probaron fortuna para sus respectivos equipos, sin éxito en la definición.

Ya al filo del descanso, con los rojillos más cómodos sobre el campo, llegó el 0-1 tras un córner sacado en corto que rechazó la defensa y cayó en los pies de Javi Martín sobre el vértice del área, rematando de primeras al palo corto. Poco después, Machín aprovechó un rechace de Roberto para hacer el 0-2 con el que se llegaría al intermedio.

En la segunda parte, el Atlético Paso se dedicó a colgar balones al área buscando un gol que le metiera en el partido. Samu Corral tiró en posición forzada y Pezzolesi envío dos testarazos fuera, mientras que Joel tuvo la última desde la frontal a las manos del portero visitante. Pese a la insistencia, los de Ángel López supieron sufrir y el marcador no se alteró.