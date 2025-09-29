El Tenerife B empata conel Conquense y se pone líder

El Tenerife B rescató un punto en las postrimerías del partido ante el Conquense, un resultado que le sirve para encabezar la clasificación del Grupo 5 de Segunda RFEF. El filial dominó la posesión a lo largo del encuentro ante un cuadro castellano-manchego bien plantado en el campo que buscó sus opciones a la contra y en acciones a balón parado, llegando en un córner el 0-1 a los pocos minutos de la reanudación. Tras ello, el equipo local se volcó y rescató el empate en el 88’ por medio de Dylan.

El conjunto entrenado por Leandro Cabrera llevó la iniciativa con el balón en su poder desde el inicio, ante un rival bien replegado en su parcela que buscó sus opciones a través de transiciones rápidas y acciones aisladas a balón parado. Sin embargo, no hubo acciones a destacar en ninguna de las áreas en la primera media hora .

Ya en los últimos diez minutos de la primera mitad, ambos equipos se estiraron y la sensación de peligro aumentó en ambos lados del campo. En el minuto 37, Juan Ybarra remató a la madera un centro de Giovanni desde la derecha y Lorenzo llevó el balón a la red en el rechace, pero la acción quedó anulada por fuera de juego. Con el 0-0 inicial se llegó al descanso.

La segunda mitad arrancó de la misma manera, con el filial controlando la posesión y el Conquense ejerciendo un juego más vertical en sus recuperaciones de balón.

A los doce minutos de la reanudación, Nacho Ruiz cabeceó un saque de esquina y estuvo atento Isuskiza para cazar el rechace de Aragoneses en el área pequeña, anotando a placer el 0-1.

Con el marcador en contra, el Tenerife B acosó el marco contrario, hasta que en el 88’, Dylan colgó en balón desde el vértice derecho del área que se envenenó y se coló por el palo largo. Tras ello, los blanquiazules buscaron la remontada, pero los disparos de Walid no encontraron portería y el 1-1 se mantuvo hasta el final.

Ficha al extremo Richardson El Tenerife anunció ayer un fichaje para su filial fuera de mercado. Se trata del extremo estadounidense Jaedon Richardson. Tiene 19 años y se desenvuelve en las dos bandas. Su anterior equipo fue Charlotte 49ers. El Tenerife B suma el doble de puntos que la temporada pasada, la de su estreno en Segunda RFEF, después de los cuatro primeros partidos. Hace un año, el filial contaba con 5 y estaba en media tabla. La siguiente cita para el Tenerife B será la visita al Orihuela –domingo, 10:30–. Se trata de un rival inédito para el filial, pero protagonista de un episodio relevante en la historia del club blanquiazul. El conjunto alicantino fue al que tuvo que superar el Tenerife en 1953 para poder ascender por primera vez a Segunda División.

