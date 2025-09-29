El presidente del Sobradillo, acusado de agredir a un juvenil

El partido de la segunda jornada del Grupo 2 de la categoría Juvenil Primera de Tenerife entre el CD Sobradillo C y El Rosario (3-0), jugado este domingo en el campo El Galán, quedó empañado por una trifulca en la que, según queda reflejado en el acta arbitral, estuvo presente el presidente del club local, Manuel Cabello Jara. Este riña tuvo lugar en el vestuario a raíz de la expulsión de un jugador del El Rosario.

El colegiado explica que el futbolista que recibió la tarjeta roja golpeó la puerta del vestuario «en repetidas ocasiones» tras abandonar el campo. En ese momento, «varios aficionados» del Sobradillo se acercaron a la caseta. El árbitro especifica que identificó entre ellos a Manuel Cabello. A continuación se produjo una «trifulca» en la que se vieron involucrados «jugadores, técnicos y aficionados de ambos equipos», tal como queda reflejado en el apartado de otras observaciones del citado informe.

Llamada a la Policía

Este momento tenso no impidió que el encuentro finalizara en el minuto 90 ni que el colegiado pudiera entrar a la zona de duchas. «Después de unos 10 minutos, el conflicto cesa», aclara el árbitro, que añade la confesión del entrenador de El Rosario de que Cabello Jara «y otros cuatro individuos» habían accedido al vestuario y habían agredido al futbolista expulsado. «Estos hechos no fueron observados por mi persona», aclara.

En el acta, el colegiado señala que el delegado de El Rosario le informó de la intención del club visitante de solicitar la presencia de la «fuerza pública» en la instalación deportiva. A los «20 minutos» acudió la Policía Local al campo.

La versión de El Rosario

La Escuela Municipal de Fútbol El Rosario publicó una queja en la que incluye la foto del jugador con un arañazo, y culpa al presidente del Sobradillo y a «dos personas más» de haber agarrado al futbolista y haberle propinado «golpes» en el cuello, la espalda y la boca.

El comunicado del Sobradillo

El Sobradillo emitió un comunicado para rechazar «las falsas, injuriosas y calumniosas manifestaciones que, a través de redes sociales, se están vertiendo en contra del presidente». Y asegura que fue Cabello la persona «agredida en un episodio absolutamente intolerable protagonizado por un jugador, agresión que ha quedado reflejada en la correspondiente denuncia y en el parte de lesiones».