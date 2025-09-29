El Marino reacciona tarde en su visita al Mensajero

El Mensajero se impuso a un Marino al que le faltó tiempo para buscar la machada (3-2). El cuadro palmero fue superior desde el inicio y se adelantó al comienzo de la segunda parte, ampliando diferencias en la recta final con dos nuevos aciertos. Por su parte, el cuadro marinista aprovechó la relajación local para recortar diferencias en las postrimerías, sin tiempo para rescatar un resultado mejor.

El conjunto mensajerista llevó el peso del partido durante la primera mitad, teniendo las primeras llegadas por medio de David Grande, quien lideró el ataque local y tuvo la más clara al rematar un centro de Cabezola cerca del descanso. Tras ello, fue Ojeda quien tuvo la opción de abrir el marcador, pero no atinó con el disparo y el 0-0 se mantuvo al descanso.

Nada más arrancar la segunda parte, la insistencia del Mensajero tuvo su recompensa tras un centro del recién incorporado Omar Fleitas que Celihueta remató a la red. El 1-0 aportó mayor tranquilidad al equipo palmero, que bajó el ritmo pero sin dejar de buscar el marco contrario, teniendo Ojeda la opción de ampliar diferencias tras una jugada personal y su posterior tiro repelido por Moha Ramos.

Ojeda volvió a participar en la acción del 2-0 recién cumplida la hora de juego, gracias a una nueva acción individual que finalizó con una asistencia a David Grande. Con el cuadro tinerfeño volcado a la desesperada, el propio David Grande culminó un contragolpe en el minuto 78 para sellar su doblete y el tercero de los suyos.

Con el 3-0 llegó la relajación del equipo de Cristian Pérez, lo que favoreció al Marino para recortar diferencias tras una imprecisión de la defensa local que no desperdició Balaid. El 3-1 animó al conjunto tinerfeño a insistir en la búsqueda de, al menos, un punto. Ya en el minuto 89, Balaid volvió a ver portería aprovechando otro desajuste defensivo, pero el tiempo escaseaba y el 3-2 fue definitivo.