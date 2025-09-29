Jefté Betancor: "Mendilibar me ayudó mucho y me enseñó cosas que no sabía"

19 dianas con el Panserraikos acreditan al canario Jefté Betancor como máximo goleador de la Superliga de Grecia. Con pasado en el Tenerife B, ahora se encuentra en el Alba a préstamo por el Olympiakos de Mendilibar.

Acaba de recoger el trofeo al máximo goleador de la liga griega 24/25. ¿Qué le supone?

Es un sueño cumplido. Pocas veces se puede conseguir ser pichichi en una gran liga, y más de la forma en que lo hice. Al final, estaba en un equipo que no estaba hecho para luchar por nada arriba, y el objetivo era salvarnos. Así que yo creo que salió una temporada de ensueño, y estoy muy feliz. Creo que tanto trabajo mereció la pena.

¿Su temporada perfecta?

Sí, exacto. La temporada perfecta: quedo máximo goleador, bato el récord de 10 partidos seguidos metiendo goles, se salva el equipo... todo salió a la perfección.

¿Cómo le va en Albacete?

Muy bien. En Albacete me han acogido muy bien, es una ciudad muy bonita. En el equipo tengo un grupo magnífico de jugadores, la verdad que eso es lo mejor que tiene, que el equipo es muy bueno. Todo bien, la verdad.

Dos victorias seguidas después de un flojo arranque han alejado al equipo del descenso.

Sí, sí, la verdad que las necesitábamos como el comer, porque veníamos de una mala dinámica, aunque estábamos jugando bastante bien. Yo creo que merecíamos más de lo que teníamos, porque al final perdemos dos partidos en los últimos minutos, un empate que también se nos escapa en los últimos minutos, y la dinámica era negativa. Ahora, cambiar la realidad hacia positivo, pues la verdad es que muy contento.

¿Cómo lleva la adaptación?

Estoy cogiendo el ritmo del equipo, en el sentido de que es un equipo nuevo para mí y yo tengo que amoldarme a ellos. Al principio era un poquito más difícil, porque al final llegas de otro estilo diferente, pero ya con el paso de los partidos he ido cogiendo bastante ritmo y tenemos mucho feeling ahora.

Llevar la 10 a la espalda hace que todo sea más sencillo, ¿no?

Sí, la verdad que es un número muy bonito. Yo creo que no es de responsabilidad, yo pienso que es más de disfrutón.

Se trata de un dorsal especial para usted.

Sí. El número 10 lo he llevado tres veces en mi vida, la primera fue en el Farul, en Rumanía, que quedé máximo goleador; la otra fue en el Panserraikos, que también quedé máximo goleador; y ahora en el Albacete. Vamos a ver si quedo máximo goleador [se ríe].

Hábleme de su pretemporada con el Olympiacos.

Fue muy buena y muy positiva. Al final, yo salgo del Olympiacos no porque Mendilibar me diga que no me quiere, sino porque yo pienso que tengo que salir a jugar y no estar siempre entre banquillo y grada. El delantero titular allí (Ayoub El Kaabi) es muy bueno, y no significa que yo sea más malo que él, porque no me considero más malo que él. Pero, al final, él tiene más galones.

¿Qué tal con Mendilibar?

La verdad es que es un entrenador muy bueno, muy serio, muy comprometido, que te ayuda mucho, y la verdad que bastante bien. Me ayudó mucho y me enseñó cosas que aún no sabía y que son buenas para mí.

¿Qué se lleva de haber compartido vestuario con jugadores que ahora juegan la Liga de Campeones?

Cosas muy buenas. Al final, ellos conmigo se han portado muy bien y me han acogido desde el primer día. Me lo han puesto todo mucho más fácil y, al final, jugar con ellos es mucho más fácil.

¿Quién fue el que más le impresionó?

Muchos me sorprendieron, porque son tipos de jugadores diferentes. Por ejemplo, Gelson Martins me sorprendió; cuando empezaba a correr era imparable. Después estaban Chiquinho y Remy Cabella, con mucha calidad.

¿Fue difícil adaptarse a la realidad de saber que no iba a jugar tanto en Grecia?

Yo desde el principio vi muy positivo venir al Albacete. Yo quería volver a jugar en España también, se dio la oportunidad y la tomé como algo positivo.

Eso le iba a mencionar que, aunque no se dio –al menos esta temporada– en Olympiakos, la posibilidad de regresar a España como primera espada tras tanto tiempo fuera era una oportunidad que no se podía dejar pasar.

Por eso mismo. Al final, yo lo pensaba así, como tú lo estás diciendo, lo estás describiendo bien, y así era mi pensamiento. Entonces, decidí dar el paso. Creo que también era una oportunidad muy buena y muy bonita, y me vine.

Con aquel antecedente en el Hércules en Segunda hace más de una década, la vuelta a España aparece como un momento para darle continuidad a lo que hizo en el extranjero. ¿Le motiva eso?

Yo no vengo a demostrar nada. Yo sé quién soy y ya creo que lo he demostrado a lo largo de mi vida en todos los equipos en los que he estado. Y vengo a España con la ilusión de seguir siendo quién soy y de marcar goles, que si lo hago en cualquier lado, lo puedo hacer en España también.

Sigue perteneciendo al Olympiakos, por lo que imagino que quiere demostrar su valía allí.

Sí, exactamente. Al final, quiero jugar esta temporada aquí y demostrar con el Albacete quién soy y quiénes somos, y que somos un equipo que está para luchar por cosas grandes, y después ya Dios dirá; el año que viene todavía sigo teniendo contrato con Olympiacos.

¿Se fija una meta de goles para esta temporada?

Bueno, yo creo que no me marco objetivos, pienso partido a partido para meter el máximo de goles posible, sin que me los quiten los árbitros. Así que vamos a seguir trabajando para eso.