Alexandra Rinder, campeona del mundo dentro y fuera del agua

Ha pasado ya algo más de una semana desde que la tinerfeña Alexandra Rinder levantara en Brasil su tercera corona mundial de bodyboard. La euforia propia de la celebración se ha disipado, y con la perspectiva del tiempo se comprende mejor el calado de su triunfo. Es la consagración definitiva de una atleta que, después de tocar la cima siendo una adolescente, supo reinventarse, enfrentarse a sus abismos y reconquistar el trono que, por talento y capacidad, siempre le ha pertenecido.

El campeonato de Jacaraípe, en Espírito Santo, puso el broche de oro a una temporada vertiginosa del IBC World Tour. A Alexandra le bastó con sellar su pase a los cuartos de final y aguardar a que Namika Yamashita no lograra franquear esa barrera. Sus 12.350 puntos superaron los 11.700 de la japonesa y la convirtieron de nuevo en la mejor del planeta. «Me prometí a mí misma trabajar para darlo todo y ser positiva», resume.

El último título mundial de Rinder databa de 2015. Una década de contrastes, de luces y sombras, de victorias en torneos menores pero también de períodos en los que la confianza se le escapaba de las manos. Por eso este triunfo tiene un sabor distinto. «Después de unos años que no me he encontrado muy bien, volví más fuerte y me enseñé a mí misma otra vez a que cuando uno se cae se puede levantar», reflexiona.

Esa sensación de haber superado un bache es quizá lo que le aporta más valor a su gesta actual. Durante un tiempo convivió con la duda, con la idea de que quizá su momento ya había pasado. Hoy reconoce sin tapujos que ha «pasado por una época de desconfianza deportiva, de no creer en su capacidad». La clave fue introducir pequeños cambios en su día a día y rodearse del apoyo familiar y de amistades que supieron recordarle quién era. «Cuando empecé este año dije: tengo que cambiar algo porque otro año malo en el circuito no lo puedo hacer. Me empecé a preparar mejor, empecé a cambiar cosas simples que sabía que me podían hacer feliz».

La consecuencia, inmediata. «Cuando vi en el primer campeonato que así es cómo puedo volver a ganar, dije: pues aquí nos quedamos», afirma.

El talento de Alexandra Rinder jamás estuvo en entredicho. Sus maniobras, su lectura de las olas y esa osadía para arriesgar en momentos límite la colocan entre las mejores del mundo. Pero, como ella misma reconoce, la gran batalla se libraba en su interior. «Yo sé que mis capacidades deportivas son infinitas, están en el top del mundo, y si mi mente también juega, pues más posibilidades de ganar».

Este año decidió cambiar el prisma. En lugar de anclarse al resultado, se propuso disfrutar del camino: «Lo que dije fue: ahora me toca disfrutar y pasármelo bien». Reconoce que «ha sido el mejor verano» de su vida. El contraste con etapas pasadas es tan evidente como revelador, y por eso insiste tanto en la importancia del equilibrio emocional en el deporte de élite. «Ojalá pudiera decirle a mi yo de 16 años que se cuidase más mentalmente… cuando uno gana todo es de colores, pero cuando no llegas a las metas, duele».

En sus palabras se percibe un mensaje de advertencia y también de esperanza hacia los más jóvenes: «Decirle a los deportistas que se cuiden la salud mental… porque si alguien me lo hubiese dicho en su época, tal vez estos años que me fueron mal los podría haber trabajado mejor».

Orgullo isleño

«Es un orgullo representar las islas, un orgullo viajar por el mundo y poder hacer estas pruebas del Mundial». El regreso a casa tras coronarse campeona del mundo fue una celebración compartida y emocionante. «Tuve un retraso de dos horas en el avión por un fallo técnico y una emergencia médica, pero aun así mis padres estuvieron esperándome con unos carteles», rememora. No ha parado desde entonces. Homenajes institucionales, un aluvión de entrevistas y, este domingo, incluso el saque de honor en el Heliodoro Rodríguez López en el partido entre el CD Tenerife Femenino y el Real Madrid.

Y en medio de esa agenda, Rinder se sumó al European Tour Bodyboard (ETB) en la playa de El Socorro, escenario que conoce desde niña. «Llevo subiendo a El Socorro desde que soy chiquitita, entrené mucho ahí», explica sobre un rincón que la reconectó con sus raíces, con aquel territorio donde forjó sus primeros rolos y aprendió a amar un deporte que, años después, la catapultaría a la cúspide mundial.

Alexandra Rinder ya no es aquella prodigiosa adolescente que deslumbró al mundo con su talento precoz. Hoy es una mujer que exalta la resiliencia, la serenidad y el arte de saborear cada ola. Su tercer título mundial es, ante todo, la consagración de un proceso personal de madurez y aprendizaje. A diez años vista, su relato revela que el verdadero triunfo no está únicamente en lo que se consigue, sino en cómo se consigue. Y en ese sentido, Rinder vuelve a ser campeona del mundo dentro y fuera del agua.