El San Miguel suma su primera victoria
El equipo tinerfeño avanza de tres gracias a los goles de Héctor, Néstor en propia portería y Yeray en la recta final del choque
ACAN
El San Miguel sumó sus primeros tres puntos al imponerse frente al Tenisca (3-1). El combinado sanmiguelero dominó con claridad la primera mitad y se marchó al descanso con una mínima ventaja que amplió al regreso de vestuarios. Tras ello, el equipo palmero se vio obligado a volcarse y recortó diferencias en la recta final, pero una pena máxima permitió a los amarillos a volver a colocarse con dos tantos de ventaja.
La insistencia local tuvo recompensa recién cumplida la media hora gracias a un balón colgado de Maxi que Héctor cabeceó picado a la red.
Nada más arrancar la segunda parte, un centro de Giovanni desde el córner lo desvió Néstor hacia su propia portería. En el minuto 76, en pleno asedio visitante, Agoney envió un balón al espacio que aprovechó Néstor para ajustar diferencias. Solo cinco minutos después llegó el penalti para el 3-1. final. n
