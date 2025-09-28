El realejero David Pérez gana a lo grande en casa

El realejero David Pérez se proclamó este domingo campeón del Open masculino en la prueba del European Tour of Bodyboard (ETB) 2025 El Socorro. Lo hizo con 17,66 en una final épica en la que el joven vasco Unax Pascual (14,60) y el francés Amaury Lavernhe (14,46) trataron de disputarle la victoria hasta el último minuto. Pérez, un hijo de la playa norteña, compitió en El Socorro con un planteamiento humilde: «Lo que deseo es mostrar mi surf a la gente; estoy tratando de alcanzar mi mejor nivel; aunque el ámbito competitivo no es mi foco en estos momentos, sí que es verdad que a mí competir en El Socorro me flipa», había dicho unas semanas antes de la competición.

Unax Pascual fue el ganador en la categoría ProJunior, con 13,25 puntos y, además, participó también en la final de Men, al quedar clasificado en la semifinal de esta categoría con 12,65 puntos, en el segundo lugar tras David Pérez. El joven vasco ha sido durante toda la prueba una de las figuras que más ha brillado en las estadísticas del ETB 2025 El Socorro, tanto en los resultados combinados de las mangas disputadas por él como entre las mejores olas surfeadas.

En la categoría femenina, la portuguesa Luana Dourado repitió su victoria de 2024. La lusa obtuvo 10,90 puntos en la final de Women, con lo que se impuso a la también portuguesa Teresa Padrela (9,90) y a la austriaco-alemana residente en Tenerife Alexandra Rinder (9,85), en una final que contó también con la portuguesa Joana Schenker, formando así un cuarteto en el que se reunió lo mejor del bodyboard femenino mundial.

Luana Dourado, vencedora en féminas. | @JAIROPACWAVES

Por su parte, el francés Fabien Thazar se adjudicó la modalidad Dropknee en una ronda final en la que también participaron los canarios Samuel Figueroa y Hugo Hernández, y el venezolano residente en Gran Canaria Ángelo Freda. El rider de la isla francesa de Reunión se alzó con la victoria con 12,50.

La última jornada de la prueba del ETB 2025 en Tenerife se celebró –en sus semifinales y finales– con un mar que mostró su mejor faceta y un tiempo excelente, a pesar de las previsiones sobre posibles afectaciones por la borrasca que atravesaba el Atlántico con los restos del huracán Gabrielle, cuyos efectos no se sintieron en esta zona del norte de Tenerife durante el campeonato.

Fabien Thazar, tras imponerse en la modalidad Dropknee. / @JAIROPACWAVES

El ETB continúa en la ola de la Cícer en Las Canteras, con la prueba del Gran Canaria PRO, que se celebra del 3 al 5 de octubre, y disputa sus últimas pruebas en noviembre próximo, en una playa aún por determinar en Marruecos, país invitado del tour europeo.