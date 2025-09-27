Enrique Cruz y Yeray Mujica, campeones de Canarias 2025

Enrique Cruz y Yeray Mujica son los nuevos campeones del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto 2025. El Comité de Apelación de la Federación Canaria de Automovilismo ha desestimado la reclamación que mantenía en suspenso la clasificación del Rally Ciudad de La Laguna, ratificando así el triunfo del tinerfeño y su copiloto en aquella cita.

Una resolución que, más allá de despejar dudas administrativas, simplemente adelanta la fiesta. Porque lo cierto es que Cruz y Mujica llegaban al tramo final de la temporada con una ventaja tan abultada que el título estaba virtualmente asegurado desde julio. Aún en el caso de que la apelación hubiese prosperado y se les hubiese penalizado con más tiempo en La Laguna, el desenlace en Teror apuntaba al mismo destino, la novena corona de un piloto que ha marcado una época.

El binomio del Disa Copi Sport rubrica así un campeonato de manual. Regularidad, triunfos y una gestión magistral tanto del Toyota GR Yaris Rally2 como de cada prueba del calendario han desactivado por completo a sus perseguidores. La brecha en la clasificación respecto a su hermano Fernando Cruz (51 puntos), Sergio Fuentes (63) y Yeray Lemes (80) se antojaba ya abismal a falta de solo dos rallies, sin necesidad de hacer grandes cálculos.

Eso sí, para mal fario del equipo, el veredicto llega con retraso, cuando la estructura de Copi Sport ya se había desplazado a Gran Canaria, lista para tomar la salida en el Rally Villa de Teror ante una posible demora adicional en la resolución. Sin embargo, con el título ya sellado en los despachos, la escuadra ha optado por declinar su participación en la cita terorense.

«Ratificada la victoria en el campeonato, el equipo, finalmente y por varios motivos, entre ellos la seguridad y la integridad de nuestros pilotos, ha decidido suspender su participación en el Villa de Teror», ha expresado la escudería en un comunicado oficial.

Tres años después

Después de cinco temporadas a los mandos del Ford Fiesta Rally2, el piloto lagunero y su escudería redoblaron su ambición con una apuesta por el Toyota («Es un coche diseñado para ganar en cualquier rally», advirtió el lagunero antes del Isla de Lanzarote, primera cita del calendario), con el firme propósito de conquistar un título regional que se les había resistido durante tres años. Y no fallaron. Ya en marzo, en la prueba inaugural, dejaron claras sus credenciales al quedarse a solo tres segundos del triunfo en Lanzarote, firmando un segundo puesto solo por detrás de un Yeray Lemes profeta en su tierra.

Luego llegó el Rally Norte, donde con los 26 puntos cosechados –que supieron a gloria pese a un inoportuno pinchazo en el shakedown– comenzó a abrir brecha con sus principales rivales beneficiado por los ceros de Lemes y Lukyanuk.

Ese fue el despegue, y lo que siguió fue un recital. Cuatro rallies por delante –Villa de Adeje, Senderos, Telde y La Laguna– y cuatro triunfos incontestables que sellaron un título más para su vitrina, engrosando una trayectoria que ya lo consagra entre las leyendas del automovilismo isleño.