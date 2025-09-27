Basket Country, referente del baloncesto en Tenerife

En Santa Cruz de Tenerife existe un espacio donde la pasión por el baloncesto late en cada estantería, en cada zapatilla y en cada conversación; un lugar donde el eco de este deporte trasciende la pista y se convierte en cultura, identidad y punto de encuentro para quienes viven este deporte como una forma de vida. Ese lugar es Basket Country, una tienda que se ha convertido en mucho más que un comercio: es un espacio de encuentro, pasión y comunidad para quienes viven el baloncesto como una forma de vida.

El alma detrás de este proyecto es Aridany Sánchez, empresario y propietario de las franquicias de Basket Country en Canarias. Su historia es la de un padre que ha visto cómo este deporte ha unido a su familia. Con dos hijos vinculados al mundo de la canasta, las tiendas no solo son un negocio, sino una extensión de su hogar. Con humildad y cercanía, Aridany repasa el camino recorrido, desde la apertura de la primera franquicia en Gran Canaria en 2018, hasta consolidarse hoy en Tenerife como un referente indiscutible para jugadores, entrenadores y aficionados.

“Más que una tienda, una experiencia”. Esa es la filosofía que define a Basket Country. En sus estanterías se encuentran zapatillas técnicas de última generación, equipaciones oficiales de la NBA, balones para todas las edades y niveles, ropa urbana, ofreciendo un servicio integral para toda la comunidad cestista.

La oportunidad de traer esta marca a Canarias llegó en 2013, cuando Basket Country nació en Vitoria. En las islas, no existía un espacio especializado capaz de responder a las verdaderas necesidades de los jugadores. Esa carencia se transformó en una oportunidad y, gracias a la confianza de la marca, Aridany abrió la primera franquicia en Gran Canaria. El éxito inicial no tardó en abrir el camino para que, años después, Tenerife se sumara al proyecto.

La apertura en Santa Cruz estuvo marcada por un contexto inesperado: la pandemia. “Abrir un negocio en plena pandemia fue un acto de fe”, reconoce Aridany. En medio de la incertidumbre, descubrieron que el baloncesto era para muchos un refugio y una forma de conectar con sus pasiones. Esa adversidad inicial les obligó a ser creativos, a reinventarse y a apostar por la cercanía como principal herramienta. Hoy celebran su quinto aniversario en Santa Cruz, una prueba de que el esfuerzo, la constancia y la pasión siempre encuentran respuesta en la comunidad.

El secreto de Basket Country está en su especialización y conocimiento genuino. No son una tienda deportiva generalista, es un lugar exclusivo para el baloncesto. Esa diferencia se traduce en un catálogo cuidadosamente seleccionado, en asesoramiento personalizado y en una atención que entiende al jugador más allá de la compra. “Mucha gente viene no solo a comprar, sino a charlar sobre partidos, pedir consejos sobre zapatillas o compartir su amor por este deporte”, explica Aridany.

El catálogo, además, se diseña con un equilibrio entre las tendencias internacionales y las necesidades locales. Basket Country mantiene un diálogo constante con las marcas, pero también escucha de cerca a sus clientes. Si un jugador pide un modelo específico o un tipo de balón, el equipo hace todo lo posible por traerlo. “Nuestro reto es estar siempre un paso adelante”, resume su propietario.

En sus instalaciones se celebran charlas, eventos y presentaciones, como la del legendario Carmelo Cabrera, “el maestro”, cuya presencia quedó grabada en la memoria de todos los asistentes. Este carácter comunitario convierte a la tienda en un espacio vivo, donde se cruzan generaciones, se comparten anécdotas y se celebra el deporte en su sentido más amplio.

“Queremos seguir siendo ese hogar para quienes aman el baloncesto”, afirma Aridany. Y en cada palabra queda claro que, en Basket Country, el balón nunca deja de botar.