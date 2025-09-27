Arranca la aventura del Tabor Arafo en la élite

El CTM Tabor Arafo arranca hoy su andadura en la Superdivisión Femenina de tenis de mesa, la máxima categoría nacional, después de una temporada impecable que desembocó en un ascenso inolvidable para la entidad sureña. El debut tendrá lugar a las 16:00 (hora canaria) frente al Hujase Jaén Paraíso Interior, un rival con experiencia en la élite que servirá como primera medida del nivel de las tinerfeñas en su nuevo –y exigente– escenario competitivo.

El club arafero afronta este curso con una plantilla que mantiene la base del ascenso y suma un refuerzo de primer nivel, la colombiana Paula Medina, olímpica en Londres 2012 y jugadora con amplia trayectoria internacional. Su incorporación le inyecta jerarquía y oficio a un bloque que ya contaba con nombres fundamentales como Mafe Perdomo, determinante en la promoción, además de Lorena Gil y Lety Leydis González.

Para el esperado debut como local, habrá que esperar al jueves 24 de octubre a las 18:00 horas, cuando el Tabor recibe al Club Deportivo Indiana Games Cliniqas.com. Todos los compromisos en casa se celebrarán en el Pabellón del Colegio Andrés Orozco, que será el nuevo cuartel general para las tinerfeñas en esta temporada, tras verse obligadas a abandonar su anterior sede por no cumplir con los requisitos federativos.

Desde la cúpula del club sureño subrayan que el salto de categoría representa tanto un reto deportivo como organizativo. La Superdivisión impone estándares mucho más estrictos, tanto en lo competitivo como en lo logístico, frente a lo experimentado en la División de Honor. «Venimos de un año extraordinario y ahora afrontamos esta campaña con ilusión y responsabilidad», señala Richard Díaz, presidente y técnico de la entidad. «Este debut refleja el esfuerzo de las jugadoras, el cuerpo técnico y las familias. Con el apoyo de la afición queremos seguir creciendo y demostrar que Tenerife puede estar entre los mejores», exterioriza.

Con desplazamientos que recorren la geografía nacional y enfrentamientos ante entidades con estructuras más afianzadas y con músculo financiero superior, el calendario de la Superdivisión se antoja –muy– exigente.En total, 11 equipos, entre ellos emblemas del tenis de mesa nacional como el Cartagena, el Son Cladera o el propio Hujase Jaén.

El Tabor, que en División de Honor protagonizó una campaña casi inmaculada con 15 triunfos en 18 encuentros, desembarca en la élite con la ambición de afianzarse y asegurar la permanencia como primer objetivo. Para ello, resultará crucial blindarse en casa, donde desde el club se espera que la afición vuelva a desempeñar un papel protagonista, tal y como ocurrió en la histórica gesta del ascenso.