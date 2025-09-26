Nuevo Consejo Internacional de la WMRA con la incorporación del español Omar Hernández

En el Congreso de la World Mountain Running Association (WMRA), celebrado en el marco del Campeonato del Mundo de Mountain Running de Canfranc 2025, ha sido elegida la candidatura presentada por la Real Federación Española de Atletismo, designando a Omar Hernández como nuevo miembro del Consejo Internacional.

La WMRA, fundada en 1984 y vinculada oficialmente a World Athletics, es la organización de referencia en el ámbito de las carreras de montaña. Su misión es impulsar el crecimiento del mountain running a nivel global, organizando los Campeonatos del Mundo y la Copa del Mundo WMRA, además de promover reglamentos comunes, criterios de seguridad y estándares de calidad en colaboración con las federaciones nacionales. Entre sus objetivos estratégicos destacan la mejora de los recursos de los corredores, la integración de la normativa específica en cada país y el fomento de la participación juvenil y del deporte base.

El Campeonato del Mundo de Canfranc 2025 ha sido el escenario de esta elección, reuniendo a más de 1.200 atletas procedentes de 50 países, consolidando a España como referente organizativo y deportivo en el calendario internacional.

Omar Hernández, nuevo miembro del Consejo Internacional. / WMRA

Nueva Presidencia y Consejo Internacional de la WMRA

Una de las decisiones más importantes del Congreso fue la elección de Sarah Rowell (Gran Bretaña) como nueva Presidenta de la WMRA. Figura ampliamente respetada en la comunidad internacional de carreras de montaña, Rowell asume el liderazgo tras la etapa de Tomo Šarf (Eslovenia), quien ha servido con dedicación desde 1999. Los delegados agradecieron cálidamente a Šarf por más de dos décadas de compromiso con el desarrollo de la disciplina a nivel global.

El nuevo Consejo Internacional de la WMRA queda compuesto de la siguiente manera:

• Sarah Rowell (GBR) – Presidenta

• Tito Tiberti (ITA) – Secretario General

• Trevor Maggs (GBR) – Tesorero

• Omar Hernández (ESP) – Consejero

• Nancy Hobbs (USA) – Consejera

• Tommy Hughes (IRL) – Consejero

• Pavel Brydl (CZE) – Consejero

• Hiroaki Matsunaga (JPN) – Consejero

• Alessio Punzi (ITA) – Consejero

Trayectoria de Omar Hernández

Con más de 25 años de experiencia en los ámbitos deportivo, institucional y federativo, Omar Hernández ha sido un actor clave en el desarrollo del trail y las carreras de montaña en España. Actualmente es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de El Paso (La Palma), desde donde ha impulsado proyectos estratégicos vinculados al deporte, el turismo y la sostenibilidad.

Es fundador y director técnico del Reventón Trail El Paso, prueba galardonada en dos ocasiones por la RFEA como mejor evento de trail en España, y ha ejercido como jefe de equipo de la selección española de trail running en campeonatos mundiales (Argentina 2019 y Tailandia 2022).

Asimismo, fue designado por el Gobierno de Canarias para presidir la Junta Gestora de la Federación Canaria de Atletismo en 2023, liderando la organización del calendario autonómico, auditorías internas y el proceso de normalización electoral. También ha ejercido como seleccionador autonómico de trail running y responsable de la sección de trail de la FCA, liderando campeonatos nacionales y criterios de selección.

Su perfil combina la gestión pública, la experiencia organizativa y la representación internacional, avalando la importancia de que España tenga voz propia en la toma de decisiones del Consejo de la WMRA.