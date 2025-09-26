Natación
Comienza la XII Travesía Mar de Las Calmas
Con la gran novedad este año de que será la primera en la que se incluya una categoría para niños de entre cinco y catorce años
La XII edición de la Travesía Mar de Las Calmas, una cita que se ha consolidado como una de las competiciones más emblemáticas de la natación en aguas abiertas en las Islas Canarias, da comienzo hoy. Organizada por el Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro y la Federación Canaria de Natación, la prueba reunirá a 450 nadadores que se sumergirán en las aguas transparentes de la Reserva Marina de La Restinga, un lugar único en el mundo.
Desde el amanecer, el mar se llenará de brazadas. La distancia reina, los 18 kilómetros, partirá del Faro de Orchilla y desafiará a los más valientes en una auténtica maratón oceánica. A media mañana llegará el turno de los 6,5 kilómetros, con salida en Tacorón, el corazón del Mar de Las Calmas. Y poco después, desde la Bahía de Naos, los nadadores de la distancia de 2,5 kilómetros sentirán la emoción de nadar en aguas protegidas, en La Reserva Marina de La Restinga.
La gran novedad de este año será la Travesía Kids, pensada para niños y niñas de cinco a 14 años.
