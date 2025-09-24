ExpoDeca aterriza en la Isla como la gran cita del deporte

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, y el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, presentaron ayer, de forma oficial, ExpoDeca 2025, la Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias, que tendrá lugar del 2 al 5 de octubre en el Recinto Ferial.

Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife. | ARTURO JIMÉNEZ

El evento reunirá a cientos de profesionales, entidades y organizaciones pertenecientes a distintas áreas relacionadas con el deporte, y ofrecerá un espacio de ocio y disfrute para toda la ciudadanía, que podrá acudir y participar en programa durante los cuatro días que dura la feria de forma totalmente gratuita.

Poli Suárez, consejero del Gobierno de Canarias. | ARTURO JIMÉNEZ

Sobre la llegada inminente de este evento, Poli Suárez resaltó que «ExpoDeca es mucho más que una feria: es un reflejo de la fuerza del deporte canario, de su capacidad para unir a empresas, clubes, federaciones e instituciones en torno a un mismo objetivo, que es mejorar la salud y el bienestar de la ciudadanía».

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, detalló que «desde el Cabildo de Tenerife, y en especial desde el área de Deportes, se ha trabajado intensamente para que esta edición sea un verdadero escaparate del potencial que tiene nuestra isla en materia deportiva: no solo por infraestructuras o eventos, sino por el modelo que se impulsan a través de programas que promueven una cultura activa, saludable e inclusiva. ExpoDeca no es solo una feria. Es un punto de encuentro, un espacio para inspirarnos, compartir y seguir construyendo juntos un futuro donde el deporte esté en el centro de las políticas públicas».

Charlas y conferencias. La feria contará con una variada agenda de conferencias, coloquios y presentaciones. Durante cuatro jornadas, expertos de referencia en deporte, salud, educación y empresa pondrán en común sus experiencias y aprendizajes. El área dedicada a charlas y foros cuenta con el patrocinio de Fundación DISA, cuyo respaldo refuerza el compromiso con la inclusión, la igualdad y la promoción de estilos de vida saludables en Canarias.

Entre los ponentes destacan voces de reconocido prestigio como las periodistas Olga Viza y Paloma del Río, referentes de la comunicación deportiva en España, o el doctor Antonio Ramos Gordillo, especialista en medicina deportiva, que aportarán su visión en torno a los retos del sector.

Además, la presencia del presidente de la Comisión de Deportes y Ocio de la Federación Española de Municipios y Provincias, Alejandro Navarro; del presidente de la Asociación del Deporte Español, José Hidalgo, y de los directores generales de cinco comunidades autónomas, quienes enriquecerán la experiencia de ExpoDeca conformando un programa diverso para que el evento sea un espacio de encuentro y reflexión.

deportes tradicionales. La feria ha hecho una clara apuesta por la difusión, práctica y protección de los juegos y deportes tradicionales del Archipiélago, que cuenta con Grupo Ybarra como colaborador oficial en ExpoDeca 2025. Las modalidades vernáculas tendrán un área destacada dentro del programa, como un eje central de esta cita de referencia para el sector deportivo regional.

Las personas asistentes podrán disfrutar de una amplia muestra de exhibiciones y actividades participativas en torno a disciplinas emblemáticas como la lucha canaria, la bola, el salto del pastor, el levantamiento de arado o la vela latina. Esta programación busca acercar estas prácticas a todos los públicos y poner en valor su importancia como símbolo de identidad de las ocho islas.

Para todos. El evento ofrecerá un amplio programa de actividades para niños y jóvenes de tres a veinte años, incluyendo talleres de psicomotricidad, deportes como bádminton y mini hockey, circuitos de agilidad o entrenamiento funcional para adolescentes. También contará con una ludoteca gratuita para los menores de la familia con edades comprendidas entre los cinco y los diez años, con la presencia de monitores que dinamizarán juegos y manualidades de temática deportiva para facilitar la asistencia de las familias.

n