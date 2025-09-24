El Atlético Paso rompe 66 años de sequía en Mirca

El Atlético Paso rompe una maldición de 66 años en Mirca. Historia de la Tercera Canaria y, en particular, del balompié palmero, la que rubricó este fin de semana la escuadra de Maxi Barrera al imponerse por la mínima al Tenisca en el Virgen de las Nieves (0-1). El conjunto verdinegro no vencía al cuadro capitalino desde 1959. El tanto de Samu Corral, apenas iniciado el segundo acto, sirvió para poner fin a la histórica sequía. En total, sesenta y seis años de espera que se clausuraron el domingo en un enfrentamiento en el que las aficiones también jugaron su papel.

Porque no fueron solo tres puntos. A la maldición quebrada se le suma el hecho de que, en el mismo coliseo donde hacía más de dos años y medio que ningún visitante había logrado ganar, el combinado pasense se llevó la victoria y, de paso, ya se coloca en la zona noble –muy noble– de la tabla, donde comparte liderato con otros tres aspirantes –todos de la provincia oriental– a Segunda Federación.

Desde el pitido inicial, el equipo dirigido por Maxi Barrera dominó la posesión, redujo las transiciones del Tenisca y evitó caer en la precipitación. «El equipo salió muy enchufado», sintetiza el técnico, convencido de que sus futbolistas consiguieron «llevar el partido a su terreno». Un derbi jamás es un encuentro cualquiera, y menos aún en la meticulosidad con la que se prepara; su carga emocional suele eclipsar lo táctico. Barrera lo sabía y lo había trabajado en la previa. En sus propias palabras, si un equipo no logra «gestionar bien lo que son las emociones de ver el campo con tanta gente y con tantas ansias», se expone a perder el control del partido.

Roberto Gutiérrez, portero del Atlético Paso, impone su autoridad por aire en el Virgen de las Nieves. / Albaday Photography

A raíz del tanto de Samu Corral, tras una asistencia de Ale Martínez, el Tenisca dio un paso al frente, pero el Paso resistió y se adjudicó una victoria histórica. «La victoria nos sirve para saber que somos capaces, sí, pero también para saber que tenemos que sufrir mucho, correr mucho y hacer las cosas muy bien para ganar en cualquier campo», exterioriza el preparador grancanario.

El ambiente en las gradas

El derbi, sublime en lo futbolístico, también lo fue en el plano social. Dos aficiones históricas que ofrecieron una verdadera lección de respeto. Tanto fue así que, a través de sus redes sociales, el club verdinegro expresó su «más sincero agradecimiento a la SD Tenisca por el excelente trato recibido en el encuentro».

«Agradecemos todas las facilidades prestadas para instalar nuestras pancartas y acondicionar la grada visitante de la mejor manera posible, sintiéndonos siempre arropados y bienvenidos. Estamos con muchas ganas de recibirles en nuestra casa», reza el comunicado. Maxi Barrera, que subraya que el comportamiento de las dos aficiones «fue espectacular», lo considera un ejemplo incluso para los propios futbolistas, que respondieron sobre el césped «a la altura de lo esperado».

Con esta victoria, el Atlético Paso acumula siete puntos y se sitúa en el grupo de cuatro que comanda la Tercera Canaria. ¿El arranque previsto? «Nosotros no habíamos planificado nada, vamos partido a partido», reconoce un Barrera que se cuida de no lanzar las campanas al vuelo.

Empero, el papel de favorito es un traje que le han impuesto desde el inicio del curso. «Nos han puesto ese papel desde antes de empezar a entrenar», confiesa, interpretándolo como «un halago», pues significa que «consideran que el equipo tiene buenos futbolistas sin haberles visto jugar». Aún así, subraya que esa etiqueta no les otorga ninguna ventaja: «Se asciende en el campo, con trabajo y probablemente en las últimas jornadas».