Dos goles, dos victorias y un regreso tras 19 años lejos de casa: el hombre de moda en la Tercera Canaria

Alejandro Adrián Hernández Santiago, Andriu, ha sido durante casi dos décadas uno de esos futbolistas invisibles para el gran público, pero imprescindibles en el esqueleto del fútbol español. Es su trayectoria un periplo incesante de equipos, ciudades e incluso países, que le ha otorgado un poso competitivo que hoy, a sus 35 años, despliega en el Real Unión de Tenerife, entidad en la que protagoniza quizás el capítulo más importante de su carrera. Lo hace en una Tercera Canaria donde, en tres partidos disputados, su equipo ha cosechado dos triunfos como local… y en ambos, el gol de la victoria lleva su firma. El pasado fin de semana, ante el San Miguel, el zarpazo de Andriu en los compases iniciales del segundo acto le otorgó los tres puntos a un conjunto capitalino que ya se instala en la séptima plaza, pese a que su objetivo real pasa por la permanencia.

Él mismo resta importancia al hecho de marcar goles. Algo comprensible si se entiende quién es Andriu, un zaguero de siempre, reconvertido a centrocampista en el tramo final de su carrera, que confiesa que, a nivel individual, «le da igual figurar en las estadísticas». Aun así, admite que «el equipo está compitiendo bien y un inicio así ayuda mucho a ver las cosas de manera más positiva». Sobre sus dos dianas, verbaliza que «se ha dado que los goles sirvieron para sumar puntos, y eso al final es lo que todo jugador quiere: que su aportación ayude a que el equipo sume».

Se marchó de la cantera del CD Tenerife con solo 15 años y desde entonces encadenó destinos como Atlético Albacete, Toledo, Real Unión de Irún, Betis Deportivo, Oxford City, Lleida, Ejea, Villarrubia, Linares y Coruxo. En total, 19 años lejos de casa. El regreso de Andriu a Canarias no responde únicamente a una motivación competitiva. La decisión viene por su familia y la necesidad de echar raíces tras casi dos décadas de vida nómada.

En casa 19 años después

Andriu y su mujer habían pactado que, cuando su hija comenzara el colegio, llegaría el momento de elegir entre prolongar su etapa en Vigo o emprender el regreso a Tenerife. Terminó imponiéndose la idea de «volver a casa y empezar de cero los tres juntos». La propuesta del Real Unión, con Vitolo como interlocutor, encajaba a la perfección en ese escenario.

Andriu se entregó a un nuevo capítulo, convencido de que, con 35 años, aún le queda fútbol por ofrecer y, sobre todo, de que su bagaje podía ser un recurso diferencial para un proyecto que pretende consolidar a Santa Cruz en Tercera después de tres décadas de su última representación.

Adiós al CD Tenerife

Su prematuro adiós al CD Tenerife fue consecuencia de un desencanto personal. Confiesa que había «cosas que no le gustaban de cómo estaban gestionadas» y que incluso le dijo a sus padres que quería salir. El Atlético Albacete le abrió las puertas, dando inicio a un periplo que no lo traería de vuelta a la Isla hasta ahora.

Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria fue en Inglaterra, con el Oxford City. Allí aterrizó a los 24 años, impulsado por un excompañero que lo puso en contacto con el club. «Ni me lo pensé, porque yo siempre quise aprender inglés, que era algo importante siendo de la Isla. Y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos porque creo que fue una decisión bastante acertada», relata.

Durante dos temporadas en la ciudad universitaria Andreu vivió un fútbol diferente, menos técnico pero repleto de intensidad, y cumplió en parte ese «sueño» de jugar en Inglaterra. Además, allí encontró a su esposa.

Pero si hay un club que marcó su trayectoria más allá del Tenerife o el Oxford, ese fue el Coruxo gallego. Allí permaneció cuatro campañas, y su relato rezuma afecto. Recuerda que «es un club muy familiar», que te tratan «como a un hijo», y que incluso rechazó ofertas más atractivas porque no se planteaba marcharse. Llegó a capitanear al equipo y admite que le «costó decidir no seguir allí». Su hija nació en tierras gallegas.

A sus 35 años, su carrera destila constancia y capacidad de adaptación. Un profesional que ha vivido el fútbol en todas sus capas.