Valiente resuelve para el Marino contra el ‘C’

El Marino se llevó el triunfo por la mínima en un duelo espeso y escaso de ocasiones ante el Tenerife C .

El partido, marcado por las altas temperaturas, estuvo espeso desde los compases iniciales, sin ritmo y sin llegadas sobre ninguna de las porterías.

El Tenerife C trató paulatinamente de hacerse con el control de la posesión y se mostró algo más cómodo sobre el campo, mientras que el combinado marinista, al que le costaba conservar el balón en su poder, se mantuvo bien replegado en su parcela, sin pasar apuros.

Un tímido intento de Manu Montero detenido sin problemas por Moha Ramos fue de lo poco destacable de una soporífera primera mitad.

Al regreso de vestuarios, el Marino dio síntomas de mejoría y generó su primera llegada por medio de Jesús, aunque a ambos equipos les faltó precisión en sus intentos por llegar a la zona de ataque.

En una de las primeras llegadas del partido, pasada ya la hora de juego, Lie recogió un servicio desde la izquierda al segundo palo y lo envió de primeras al borde del área chica hacia Álvaro Iglesias, quien cedió atrás para que Facu Valiente, llegando en velocidad, rematase a la red.

A raíz del 1-0, el filial tinerfeñista se volcó a por el empate con más corazón que cabeza, dejando espacios atrás que aprovechó el equipo de Los Cristianos para rozar la sentencia al contragolpe, perdonando Isma dos acciones muy claras.