El Tenerife B prolonga un comienzo sobresaliente

El Tenerife B, que se mantiene imbatido en Liga, sumó su tercera victoria en sendos partidos tras imponerse en su visita al Elche Ilicitano (0-2). El filial blanquiazul llevó el control del balón desde el inicio, aunque le faltó claridad en ataque durante la primera parte. En la segunda mitad, los de Leandro Cabrera estuvieron más finos y se adelantaron en el minuto 70, agrandando su renta en los compases finales pese a la mejoría del cuadro franjiverde.

El conjunto de Leandro Cabrera se hizo con el dominio de la posesión desde el inicio, aunque le costó llegar con claridad a las inmediaciones del área local. Por su parte, el Elche Ilicitano dejó jugar a los blanquiazules y se mantuvo bien replegado en su parcela, sin pasar serios apuros durante el primer tramo del encuentro.

La primera acción destacable del choque llegó recién cumplida la media hora, cuando Juan Ybarra se marchó de dos defensores y se plantó en el área escorado a la izquierda, pero su disparo lo detuvo el portero local. Sin nuevas llegadas en ninguna de las porterías finalizó la primera mitad.

Al regreso de vestuarios, el Tenerife B intensificó su dominio y tuvo mayor presencia en la zona ofensiva. Loren, Ybarra y Ulloa probaron fortuna durante los primeros compases de la segunda parte, sin éxito en la definición.

Ya en el ecuador del segundo tiempo, Mauro Costa hizo justicia al cortar un pase atrás en el área y enviar un disparo colocado al segundo palo. Ulloa había recibido en área rival y, al tratar de girarse para encontrar espacio, perdió la pelota. El Elche, al querer salir jugando en corto, regaló la pelota en área propia. Un error imperdonable que, efectivamente, no dejó pasar Costa.

A raíz del 0-1, el filial franjiverde dio un paso al frente y Piri rozó el empate con un testarazo que Julen sacó sobre la línea de gol. A pesar del asedio local que hizo intervenir en varias ocasiones a Aragoneses, llegó la tranquilidad y el definitivo 0-2 gracias a un penalti provocado por Marcos Marrero en el minuto 84 que él mismo se encargó de transformar. Segunda semana consecutiva anotando para el canterano blanquiazul, que siete días antes había dado al equipo de Mazinho sus primeros tres puntos de la temporada al anotar el 1-0 frente al Quintanar del Rey.

Con este resultado, el segundo equipo tinerfeñista no solo suma el pleno de los nueve puntos en liza hasta la fecha, sino que lo hace en condición de imbatido. Sobre el total de 90 equipos entre los cinco grupos de Segunda Federación, solo el Logroñés iguala el registro defensivo de los blanquiazules. En el Grupo 5, más concretamente, únicamente dos conjuntos son los que han ganado los tres partidos: el propio Tenerife B y el Sanse. El Conquense (domingo en la Ciudad Deportiva), siguiente obstáculo.