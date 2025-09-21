Rivero y Aguilera, campeones de Canarias

Anunciando que se desarrollará del 18 al 20 de septiembre de 2026 y será sede del Campeonato del Mundo de Sky Running. Así terminó el fin de semana competitivo en La Gomera, que albergó la XIV Gomera Paradise y los campeonatos de España de Ultra de Clubes por la FEDME y el certamen homónimo por la FECAMON, que además, celebró el individual en dicha distancia.

Lo más reseñable: el cetro nacional que obtuvo el Teror Trail, en categoría masculina; y el Alpino de Benalmádena, en femenina. De igual modo, Estanislao Rivero y Chili Aguilera fueron los mejores en la distancia Ultratrail Isla de La Gomera. Ni el calor pudo con una organización que reforzó avituallamientos, equipos de rescate y dispositivo de seguridad para blindar a los 1.300 participantes que se atrevieron a unir el infierno con el paraíso.

Ultratrail La Gomera

La regularidad de Estanislao Rivero fue decisiva en los 78 km y 5.300 m+ de desnivel. Desde la salida en Valle Gran Rey, la carrera se fue definiendo con Alexis Martín, Álvaro Escuela, Laureano Sobral y el propio Rivero en cabeza. Escuela llegó a liderar con 6 minutos de ventaja en Vallehermoso, pero unas molestias le apartaron y Rivero tomó el mando al amanecer. Finalmente, Estanislao paró el crono en 11:20’40’’, una distancia importante ante un Alexis que remontó hasta la segunda plaza (11:26’’44’’). Por detrás, Laureano Sobral (11:45).

Mientras, la clasificación femenina se resolvió a partir de la criba que se produjo en la madrugada. El binomio del Alpino de Benalmádena surtió efecto para que Chili Aguilar se pusiera al frente de una clasificación que perdió a referentes de la talla de Yamila Medina y Anabel de la Rosa. La pelea estaba servida entre Claudia Mola y Marina Hernández. La de Málaga acabó imponiendo su ley con un 12:57:26, por detrás, Claudia Mola (13:30’08’’) y su compañera Eva María Moreda. La supremacía de las azules encontró premio y se llevaron el anhelado Campeonato de España.

Maratón Miel de Palma

Desde Vallehermoso y coincidiendo con el cierre de la base de vida de la Ultra, partió la Maratón Miel de Palma. Una lucha en la que también hubo que descartar a algunos favoritos, tales como Jairo Ponce, que se retiró. Sergio Machín (4:57’20’’) supo atacar y se puso al frente de un grupo en el que coincidió con Jorge Fagundo (5:14’47’’), que cada vez está más fuerte, y David Muntaner (5:20’13’’), que se sobrepuso en un apretado final a Pedro Juan Díaz (5:20’19’’). Mientras, Nuria Muñoz hizo valer su condición de favorita para entrar primera en meta (7:14’19’’). Cristina San Emeterio (7:32’40’’) y Marta Bazán (7:41’18’’) completaron el podio ante el adiós de Belén Suárez.

Trail Almogrote

Marco Rodríguez revalida y mejora su marca de 2024. El de Vallehermoso paró el reloj en 3:08’04’’; casi media hora antes que el tijarafero Juan José Rodríguez (3:31’06’’). Por su parte, Brian Guerra llegó tercero a meta con 3:43’34’’. Mientras, Verónica Suárez (4:32’46’’) fue la que se llevó la modalidad que parte desde Hermigua y que, como el resto, arriba a la Plaza de Las Américas de San Sebastián de La Gomera. Beatriz López (4:48’38’’) y María del Carmen Hernández (5:12’02’’) completaron el podio femenino.

Minitrail Gofio y Starter

Las victorias en estas distancias fueron para Jorge Hernández, de CanaryRunmer; Estela Guerra, que volvió a meterse como primera de la clasificación femenina y duodécima de la general; así como para Rayco López y Magadalena Delgado, los mejores en el trazado de la starter.