La Subida Los Pasos, para Álvarez y Guerra

Tony Álvarez y Estela Guerra, los primeros en imponerse en suelo colombino. Ante la lumbre de las hogueras en honor a San Marcos, patrón de Agulo, y con la acústica de las chácaras y tambores de los locales. Así se desagranó la cuenta atrás para Yurena Cordovés y la icónica y por todos querida, Enedina Modesta Pérez, que fueron las encargadas de estrenar, el jueves por la noche, la XIV Gomera Paradise con su consolidado MKV Subida Los Pasos. Tony Álvarez (17:28) y Estela Guerra (19:40) fueron los más rápidos en llegar al Mirador de Abrante.

En pleno casco de uno de los pueblos más bonitos de España, en Agulo, tuvo lugar la salida del medio kilómetro vertical nocturno de la Subida Los Pasos. 1.890 metros de ‘track’ con 638 metros de desnivel positivo desafiaron los más de 50 participantes que tomaron la salida.

Al final, Tony Álvarez, del Hilera, impuso su ritmo y llegó a meta ‘a un mundo’ del resto. Su 17:28 fue el mejor registro de la noche, por delante de José Airam Felipe (19:26) y Anderson Domínguez (20:20). En el apartado femenino, Estela Guerra ‘voló’ y se metió entre los tres mejores tiempos de la general con un impresionante 19:40. Por detrás, María Dorta (24:56) y Rita Morales (25:39).