Trail / XIV Gomera Paradise
La Subida Los Pasos, para Álvarez y Guerra
José Felipe y Anderson Domínguez en chicos; y María Dorta y Rita Morales en féminas cierran el podio de la cita celebrada en Agulo
Tony Álvarez y Estela Guerra, los primeros en imponerse en suelo colombino. Ante la lumbre de las hogueras en honor a San Marcos, patrón de Agulo, y con la acústica de las chácaras y tambores de los locales. Así se desagranó la cuenta atrás para Yurena Cordovés y la icónica y por todos querida, Enedina Modesta Pérez, que fueron las encargadas de estrenar, el jueves por la noche, la XIV Gomera Paradise con su consolidado MKV Subida Los Pasos. Tony Álvarez (17:28) y Estela Guerra (19:40) fueron los más rápidos en llegar al Mirador de Abrante.
En pleno casco de uno de los pueblos más bonitos de España, en Agulo, tuvo lugar la salida del medio kilómetro vertical nocturno de la Subida Los Pasos. 1.890 metros de ‘track’ con 638 metros de desnivel positivo desafiaron los más de 50 participantes que tomaron la salida.
Al final, Tony Álvarez, del Hilera, impuso su ritmo y llegó a meta ‘a un mundo’ del resto. Su 17:28 fue el mejor registro de la noche, por delante de José Airam Felipe (19:26) y Anderson Domínguez (20:20). En el apartado femenino, Estela Guerra ‘voló’ y se metió entre los tres mejores tiempos de la general con un impresionante 19:40. Por detrás, María Dorta (24:56) y Rita Morales (25:39).
La Gomera, sede del campeonato mundial 2026
Horas antes de la celebración de las modalidades más importantes -así como de la carrera infantil- de la Gomera Paradise, la Isla Colombina se llevó un alegrón con la adjudicación de una nueva cita a nivel mundial. Es que La Gomera albergará, en 2026, el Campeonato del Mundo de Skyrunning por selecciones nacionales. El evento, que este año se celebrará en la localidad pirenaica de Canfranc, se llevará a cabo justo dentro de un año, concretamente entre el 18 al 20 de septiembre. «Desde el mar hasta el cielo, esta espectacular isla acogerá a equipos nacionales de todo el mundo en el último duelo skyrunning», señalaba la página oficial del evento.
Se anunciaba así un acuerdo que fue ratificado ayer, en la sede del Cabildo de La Gomera, por su máximo responsable, Casimiro Curbelo, y Marino Giacometti, cabeza visible de IST (International Skyrunning Federation). En dicho acto también estuvieron presentes Adasat Reyes, vicepresidente del Cabildo de La Gomera; Guillermo Medina, consejero de Deportes de La Gomera; así como José Antonio Rodríguez, CEO de Gomesport Events, empresa encargada de la Gomera Paradise.
