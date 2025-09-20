El Socorro Classic 2025 amplía su oferta cultural

El Mirador de San Pedro fue el escenario de la puesta en escena oficial del ETB 2025 El Socorro, prueba del European Tour of Bodyboard (ETB) que se celebrará en la playa de El Socorro, que también albergará una parada del Circuito Canario de Surfing Junior. «Los verdaderos artífices son los jóvenes que practican este deporte en el mejor de los escenarios: la playa de El Socorro», señaló el alcalde de Los Realejos, Adolfo González sobre un evento que se desarrollará entre el 24 y el 28 de este mes.

Socorro Classic crece este año, al contar con más del 40% de inscripciones de deportistas que proceden de fuera de Canarias, tanto de la España peninsular como de Portugal, Francia, Inglaterra y Marruecos. La inscripción sigue abierta, a falta de consumir las últimas plazas en los próximos días. La prueba se desarrollará en las modalidades de Open, Women, Junior y Dropknee. La iniciativa impulsada por la Federación Canaria de Surf en El Socorro crece al añadir a la prueba del campeonato europeo una prueba del circuito canario de surf en la categoría junior y lo hace también al incrementar su programa cultural paralelo, con la celebración de las II Jornadas Internacionales de Protección de las Olas, impulsadas por la Universidad de La Laguna (ULL).

El de la bahía norteña es un evento en el que participan ponentes de Perú, El Salvador, Chile y Australia, junto a expertos canarios, coorganizado con el vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras de la ULL. El programa cultural se completa con la celebración de la II edición del evento musical Socorro Classic Sounds, que reúne del jueves 25 al sábado 27 a seis DJs, con un indiscutible protagonismo femenino, al contar con el colectivo Pimienta Selectoras, DJ Courtney, Eva Olvido y Belinda. Por su parte, Dubwise Tenerife se hace cargo de la apertura del programa, el jueves 25. Asimismo, las pantallas de Socorro Classic se suman como sede europea del programa cinematográfico internacional Save the Waves Film Festival, que prevé la proyección de ocho películas sobre la práctica del surfing.