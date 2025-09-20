Bodyboard
El Socorro Classic 2025 amplía su oferta cultural
La prueba, a desarrollar del 24 al 28 de este mes, añade una parada del circuito canario de surf, y también charlas, música y la proyección de ocho películas
El día el día
El Mirador de San Pedro fue el escenario de la puesta en escena oficial del ETB 2025 El Socorro, prueba del European Tour of Bodyboard (ETB) que se celebrará en la playa de El Socorro, que también albergará una parada del Circuito Canario de Surfing Junior. «Los verdaderos artífices son los jóvenes que practican este deporte en el mejor de los escenarios: la playa de El Socorro», señaló el alcalde de Los Realejos, Adolfo González sobre un evento que se desarrollará entre el 24 y el 28 de este mes.
Socorro Classic crece este año, al contar con más del 40% de inscripciones de deportistas que proceden de fuera de Canarias, tanto de la España peninsular como de Portugal, Francia, Inglaterra y Marruecos. La inscripción sigue abierta, a falta de consumir las últimas plazas en los próximos días. La prueba se desarrollará en las modalidades de Open, Women, Junior y Dropknee. La iniciativa impulsada por la Federación Canaria de Surf en El Socorro crece al añadir a la prueba del campeonato europeo una prueba del circuito canario de surf en la categoría junior y lo hace también al incrementar su programa cultural paralelo, con la celebración de las II Jornadas Internacionales de Protección de las Olas, impulsadas por la Universidad de La Laguna (ULL).
El de la bahía norteña es un evento en el que participan ponentes de Perú, El Salvador, Chile y Australia, junto a expertos canarios, coorganizado con el vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras de la ULL. El programa cultural se completa con la celebración de la II edición del evento musical Socorro Classic Sounds, que reúne del jueves 25 al sábado 27 a seis DJs, con un indiscutible protagonismo femenino, al contar con el colectivo Pimienta Selectoras, DJ Courtney, Eva Olvido y Belinda. Por su parte, Dubwise Tenerife se hace cargo de la apertura del programa, el jueves 25. Asimismo, las pantallas de Socorro Classic se suman como sede europea del programa cinematográfico internacional Save the Waves Film Festival, que prevé la proyección de ocho películas sobre la práctica del surfing.
Cartel. Varios campeones del mundo: Rinder y Soliveres confirman su presencia
Álvaro Padrón, un referente internacional del bodyboard vinculado a la playa tinerfeña, subrayó la participación en el evento de dos campeones mundiales de bodyboard, que, además, son canarios: Alexandra Rinder y Armide Soliveres. Señaló también la presencia del varias veces campeón del mundo, el francés residente en Canarias, Amaury Lavernhe, al tiempo que le dio importancia a «quienes todavía no tienen un título a sus espaldas y encuentran en El Socorro la oportunidad de proclamarse campeones, como Ángelo López el año pasado». «Venimos de un recorrido de hace años en Canarias, con generaciones como la mía, que abrieron el camino», expuso el rider tinerfeño, para enfatizar que «la playa de El Socorro se caracteriza por su regularidad, es su esencia». «Parece que los partes meteorológicos indican que va a haber condiciones óptimas», añadió.
