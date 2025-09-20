El Arona Guanches se lanza al asalto de la Liga Élite: fichajes internacionales y nueva sede para aspirar a todo

El Arona Tenerife Guanches abre la 25/26. Después de una temporada para enterrar en lo más profundo del archivo blanquiazul –por las angustias clasificatorias y por una infraestructura que asfixiaba el propio desarrollo del club–, el equipo sureño se lanza a la nueva campaña, que arranca este sábado en Aranda de Duero contra los Erizos Rudos (19:00), con una mezcla de ilusión, tensión y, sobre todo, ambición recargada. No permitirá relajaciones una máxima categoría de hockey línea cada vez más apretada. Pero el cuadro de Arona se adentra en esta nueva singladura nacional con una batería de incorporaciones y ajustes que le imprimen las credenciales para aspirar a todo.

El recuerdo inmediato es, sin embargo, menos luminoso. El Arona Guanches se salvó literalmente en el último segundo del último partido de liga. No disputó Copa del Rey, se quedó lejos de los playoff y vivió una temporada 24/25 en una cuerda floja permanente. Esa experiencia marcó a todo el grupo, empezando por su líder, Asier Gayoso, que seguirá ejerciendo la doble función de entrenador-jugador y admite que el objetivo primordial será huir de ese escenario de sufrimiento agónico.

Aunque acumula ya cuatro años dirigiendo desde el banquillo y más de un lustro defendiendo la camiseta en la pista, el estratega navarro admite que los estrenos aún le provocan un inevitable cosquilleo. Reconoce que «los nervios siempre están ahí», especialmente cuando se acomete una profunda renovación en la plantilla y reina la incógnita sobre cómo encajarán las piezas del nuevo engranaje. Esa tensión contenida se intensifica cuando el pistoletazo de salida se da lejos de casa, como ocurre este año ante Erizos Rudos, rival con el que ya se libraron dos contiendas sin respiro de principio a fin la anterior campaña.

«La temporada pasada jugamos dos veces contra ellos: en una empatamos y en la otra perdimos por un gol, lo que demuestra lo igualado que estuvo el duelo». Anticipa Gayoso un guion similar, un choque cerrado y sin margen de error.

Un verano de reconstrucción

Además de la preparación para el tan ansiado cambio de escenario, con el inminente desembarco en el Pabellón de Las Galletas y todo lo que ello implica –contar con una instalación a la altura de sus aspiraciones–, el verano del Arona Tenerife Guanches ha supuesto una revolución en su plantilla. Mientras que la pasada temporada apenas se registró un fichaje (Matteo Francon, que ya no forma parte del club), en este mercado estival la entidad sureña ha apostado por elevar el listón y ha dedicado sus recursos a reforzar el equipo con jugadores de prestigio internacional. Han aterrizado figuras consagradas como el checo Petr Skoloud y el veterano Marek Loskot, junto a jóvenes promesas como el eslovaco Roan Buchman, de 19 años y considerado una de las joyas emergentes del hockey continental. A ellos se les suman nombres de primera línea nacional como Manel de la Cruz y Héctor Gallardo.

Aunque la primera meta resulta incuestionable –evitar llegar con la soga al cuello al final–, y aunque Asier Gayoso admite que la lucha por títulos todavía queda lejos, si se alza la mirada subraya que la verdadera aspiración se centra en alcanzar la clasificación para la Copa del Rey y, desde ese punto, ir a por los playoff. El listón se enarbola. La conjunción de incorporaciones y una instalación renovada, capaz de exprimir al máximo el talento de los jugadores, determina que ya no sea suficiente con resistir. Ahora la entidad quiere «estar entre los cuatro primeros». Y es precisamente ese anhelo el que ha vertebrado toda la planificación estival.