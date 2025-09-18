Récord de participación femenina en la 360º The Challenge Gran Canaria

La décima edición de la 360º The Challenge Gran Canaria aterriza del 5 al 9 de noviembre con un récord de participación femenina. Hasta la fecha, y aún con las inscripciones abiertas, el desafío de autosuficiencia cuenta con un total de 11 mujeres inscritas, la cifra más alta registrada en todas las ediciones de la prueba.

El municipio de Tejeda volverá a acoger una de las carreras de ultradistancia más exigentes del mundo. En esta edición, el recorrido será de 264 kilómetros con 12.786 metros de desnivel positivo. Se trata de un trazado sin balizar donde los más de 100 participantes solo contarán con la ayuda de la cartografía y la navegación.

Además, la cita contará con un cartel de atletas femeninas de auténtico lujo. La francesa Claire Bannwarth, dominadora absoluta de la 360º The Challenge, aterriza de nuevo en Gran Canaria en busca de su sexta victoria consecutiva. Junto a ella estará la alemana Katharina Hartmuth, que viene de ser tercera en la UTMB y ganadora del Tor des Géants.

360º The Challenge Gran Canaria / Ian Corless y David Delfour

También participarán otros nombres propios de la ultradistancia como la corredora suiza Anita Lehmann, segunda clasificada en las ediciones de 2021 (La Gomera) y 2022; la italiana Marina Plavan, tercera en la edición de 2021 en La Gomera y segunda ese mismo año en la edición con inicio en Tenerife y final en Gran Canaria; o la atleta peruana Martha Ccorahua Huallpa, vigente ganadora de la Backyard Ultra 'El último león' de Melilla y vencedora en ediciones pasadas de la 101K Peregrinos (2023) o los 100K Canfranc (2017).

A estos nombres se suman el de la corredora marroquí Kaoutar Bendoumou, tercera clasificada en el Trail Amizmiz (Marruecos) en 2023, y el de la canaria Guacimara Suárez, tercera en los 50K de la Brama Stage Run 2024, top 40 en la Advanced de The North Face Transgrancanaria, top 50 en la Marathon des Sables (Marruecos) y top 20 en la Riaño Trail Run. Destaca también la inscripción de la suiza Stephanie Straub, tercera clasificada en la Swiss Irontrail de 2023.

360º The Challenge Gran Canaria / Ian Corless y David Delfour

La nómina de féminas la completan, hasta la fecha, la rumana Roxana Gabriela Dirvareanu y las corredoras españolas Nira Rosa Castro y Montserrat Caso.

La 360º The Challenge Gran Canaria está organizada por Arista Eventos, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Promotur – Islas Canarias; Ayuntamiento de Tejeda; Joma y Fred. Olsen Express; y la colaboración de las empresas Aguas de Teror, Pepsi, Lorenzo González Automoción, Emicela, Gofio La Piña, Bonflex, Provital e Inetel.