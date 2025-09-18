Un rally histórico... por razones equivocadas

El 51º Rallye Isla Tenerife Histórico 2025 va camino de convertirse en uno de los capítulos más polémicos y comentados de la historia reciente del automovilismo tinerfeño, y no precisamente por sus cronos ni sus tramos. Félix Alonso, que junto a su copiloto Juan Ramón Chávez protagonizó la actuación más descollante del fin de semana, se ve inmerso en una controversia que, a día de hoy, continúa alimentando el debate en diversos círculos del automovilismo canario.

Alonso, al volante de un Citroen Saxo VTS, mandó desde el segundo de los diez tramos, manteniendo el liderato hasta cruzar la meta final como virtual vencedor. Empero, su vehículo montaba una caja de cambios homologada el 1 de marzo de 2001, cuando la normativa de la categoría PRE2000 solo permite piezas con homologación anterior al 31 de diciembre del año 2000. Una diferencia de apenas tres meses que desembocaba en su exclusión. La resolución de los comisarios deportivos –quienes el mismo viernes habían dado luz verde al coche– acabó por conceder la victoria a Javier e Iván Bouza, que firmaron así su tercer entorchado consecutivo en el Nacional. Pero la polémica no tardó en estallar.

El mismo Félix Alonso, que por el momento prefiere no pronunciarse y se limita a declarar que está «bastante desilusionado con un tema tan injusto», delega el testimonio en su copiloto, Juan Ramón Chávez, quien sí accede, todavía con una amargura difícil de disimular, a ofrecer las primeras declaraciones tras lo sucedido.

«Lo que más me apetece ya es terminar con todo esto», confiesa al abrir la conversación. Narra enseguida cómo «durante el transcurso del rally» no tenían «ningún tipo de información». No hubo notificación oficial, salvo un comentario del organizador –«estamos valorando una posible descalificación»– en el enlace del penúltimo al último tramo. La confirmación definitiva llegó únicamente durante las verificaciones finales.

«Robaron la ilusión de unos niños». Se refiere Chávez con ello a los aficionados, pero también a sus propios hijos, que les esperaban en la rampa para celebrar la victoria.

En el proceso de verificaciones, según el copiloto, se produjeron anomalías que desvirtuaron el desarrollo de la competición: «El reglamento del campeonato dice tal cual: Las verificaciones técnicas finales se realizarán siempre y sin excepción inmediatamente después de la ceremonia de entrega de trofeos». No obstante, en esta edición, el control se llevó a cabo antes del protocolo oficial. «La imagen creo que la vende mejor a quien dieron por ganador que a nosotros», lamenta.

El copiloto recuerda además que ellos se habían inscrito en la categoría classic, pero misteriosamente aparecieron en la lista oficial como PRE2000: «Alguien cambió esa inscripción, no sé quién, no sabemos a día de hoy», verbaliza.

A la pregunta de si contemplan emprender acciones oficiales, Alonso y Chávez reconocen que ya están «fuera de hora» y sin la «posibilidad de gestionar ningún tipo de recurso». La única cruzada que les queda es la de «limpiar su imagen», reivindicar que actuaron con integridad y que el desliz no residió en su proceder. «Queremos dar a entender que nosotros hemos hecho las cosas bien desde el minuto uno», recalca.

En esa línea, también quiso desmontar el rumor que circulaba de que ya sabían, durante la prueba, que iban a ser descalificados. «Eso es mentira. Si a nosotros en la última asistencia alguien nos dice si terminan el rally les vamos a descalificar, no peleas cada tramo hasta el final como hicimos nosotros», apunta.

La exclusión de Félix Alonso y Juan Ramón Chávez desata un debate que va más allá de un simple tecnicismo en la homologación. El reglamento es claro, y la caja de cambios de su Saxo estaba fuera de plazo. Pero la gran incógnita recae sobre el rol de los comisarios: si el coche no cumplía, ¿por qué fue autorizado desde el arranque? ¿Por qué se modificó la inscripción de una categoría a otra sin ninguna justificación? La impresión general es que este Rallye Isla Tenerife Histórico permanecerá en la memoria no por el triunfo de Bouza, sino por el desconcierto que envolvió la descalificación del Citroën Saxo VTS.