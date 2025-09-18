Hernández agranda su leyenda en Maldivas

Luisma Hernández ha vuelto a inscribir su nombre en la historia dorada del fútbol maldivo. El entrenador tinerfeño, que apenas lleva unos meses al frente del Maziya Sports and Recreation Club, ha sumado otro trofeo a su ya brillante palmarés en el archipiélago del Índico. Tres meses después de proclamarse campeón de Copa, el estratega conquista ahora la Supercopa, el duelo que enfrenta al campeón de Liga con el vencedor copero, en una cita con tintes solidarios que también marca el arranque oficial de la temporada. Su equipo se impuso –en la final de la Charity Shield– 2-0 al Club Eagles en el derbi de Malé, la capital de la república isleña, que sirvió de pistoletazo de salida a la campaña 25/26.

El técnico de Buenavista del Norte, con un periplo internacional que abarca Kuwait, Corea, Uzbekistán y Lituania, subrayó con especial énfasis el impacto de los jóvenes en una cita de semejante calibre. Destaca que pudieron «hacer debutar a dos chicos de 16 años», y ratifica que la cantera sigue siendo un pilar fundamental en su hoja de ruta. La conquista del título irrumpe en un escenario cargado de expectativas. Arranca este fin de semana la liga regular, con el añadido de una responsabilidad mayúscula que él míster isleño no rehúye, «ser campeón».

La conquista encierra además un poderoso acicate. No solo porque sirve de arranque perfecto para el club y su afición, sino por haberse forjado ante otro coloso del fútbol maldivo. Hernández admite que el listón se eleva a partir de ahora. La responsabilidad en la liga es máxima, y la meta trazada es alcanzar la AFC Cup, el torneo continental que guarda paralelismos con la Conference League del viejo continente.

No obstante, la senda no parece sencilla. El propio estratega reconoce que la plantilla ha menguado con respecto a la pasada temporada como consecuencia de diversos reajustes internos en el club. Luisma Hernández se ve así compelido a exprimir cada recurso, agudizar su instinto competitivo y redoblar la apuesta por una cantera en la que sigue depositando una fe inquebrantable. Buena muestra de ello es uno de los diamantes emergentes que ha hecho debutar recientemente, ya convertido en el futbolista más joven en debutar con la selección absoluta del país.

El reto internacional tampoco se queda lejos. Aunque la última experiencia continental acabó en derrota ante el Al Arabi de Kuwait, un equipo con un presupuesto muy superior y con una nómina de futbolistas de gran nivel, Hernández considera que su Maziya compitió con dignidad. Una caída, sucedida el pasado 12 de agosto, que se convierte ahora en estímulo para volver con más fuerza en futuras ediciones.