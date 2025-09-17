Alexandra Rinder cumple su promesa y vuelve a ser campeona del Mundo diez años después

"¡Lo traje a casa, lo traje a casa!", gritaba con todas sus fuerzas. De rodillas sobre la arena de la playa de Jacaraipe (Espírito Santo, Brasil), embargada por una emoción que apenas le permitía hilar varias palabras. Pero razones para ello tenía de sobra este miércoles Alexandra Rinder. Se había proclamado campeona del mundo del IBC World Tour de bobyboard tras la celebración del ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2025. Por tercera vez en su carrera. Una carta de presentación de la que muy pocas pueden presumir.

Cumple así su particular promesa Rinder, la rider que compite con Austria, pero que, por encima de todo, siente suya la bandera canaria, aquella que le acompaña allá donde surfee. "Prometí traerlo a casa", señalaba luego Alexandra, ya más contenida y mientras besaba el trofeo que la acreditaba como la mejor fémina del mundo.

Este tercer título de Rinder llega justo una década después de su último entorchado mundial, en 2015, "y en el mismo mes", como ella misma recuerda, que su primera conquista, lograda en 2014 y cuando apenas tenía 16 años, lo que la convirtió, en ese entonces, en la reina más joven de la historia.

Mano a mano

Triple corona en la que ha tenido mucho que ver la regularidad de Rinder dentro de un IBC World Tour 2025 en el que cuentan las tres mejores notas de un total de cuatro. La isleña había descartado acudir a Sintra (Portugal) para centrarse en las de mayor puntuación. Así, arrancó el año con un segundo puesto en Marruecos y luego venció en Iquique (Chile), por lo que todo estaba encaminado a que en Brasil hubiera un mano a mano con la japonesa Namika Yamashita, primera y tercera en las reseñadas pruebas.

Rinder celebra el título mundial logrado en Brasil. / IBC

A Rinder le bastaba con igualar lo que hiciera su competidora en las aguas brasileñas. Así, la isleña superó las tres primeras mangas, pero en cambio cayó en cuartos ante la portuguesa Filipa Broeiro. En ese momento Alexandra ya no dependía de sí misma, sino de que la aspirante nipona no siguiera avanzando en Jacaraipe. Fueron minutos de mucha tensión para la tinerfeña. Casi de angustia. Pero cuando la local Luna Hardman eliminó a Yamashita, Rinder -inquieta desde la orilla mientras observaba la manga clave- explotó.

"¡Joder, lo he hecho!"

Sus 12.350 puntos superan los 11.700 de la japonesa y convierten de nuevo a Rinder en la mejor del planeta. "Ha sido un año muy largo y muy difícil, pero me prometí a mí misma trabajar para darlo todo y ser positiva", apuntaba Alexandra segundos después de confirmarse su título. "Me he sentido muy bien en la prueba, pero ahora solo tengo ganas de llamar a casa a mis padres y a mi familia y decirles que ha ido todo bien; disfrutar de este momento porque, ¡joder!, lo he hecho ¡Lo traje a casa!”, expresaba abiertamente la tinerfeña, que, eso sí, enseguida se disculpaba por eol pequeño exabrupto.

En unos días Rinder regresará a casa. Y lo hará como flamante campeona mundial para tomar parte en el European Tour BodyBoard (ETB) 2025 El Socorro, que se llevará a cabo en el litoral norteño de Tenerife entre el 24 y el 28 de este mes. El mejor escenario posible para que sea homenajeada por los suyos.