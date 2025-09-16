Un treintañero rompe esquemas en el fútbol canario: dirige al histórico CD Marino

En el mundo del fútbol, la experiencia suele considerarse como un valor incuestionable, casi un requisito sagrado para ocupar el banquillo de cualquier equipo con aspiraciones. Se presupone que los años vividos sobre el césped –o junto a él– otorgan una sabiduría que no se improvisa. Sin embargo, de tanto en tanto aparecen perfiles que desafían ese axioma y evidencian que la juventud también puede ser sinónimo de osadía y conocimiento. Ese es el caso de Cristian Castelo, actual entrenador del Marino, emblema del fútbol tinerfeño y, con tan solo 33 años, el técnico más joven del Grupo Canario de Tercera Federación.

Para dimensionar lo que realmente implica, hay que comprender qué representa el club que entrena. Hablar del Marino es hablar de historia. Es, por ejemplo, la entidad con más temporadas consecutivas en Tercera en toda la provincia de Santa Cruz. Solo con ese dato basta para entender el peso que conlleva dirigir su primer equipo. No estamos, por tanto, ante una apuesta alocada ni un experimento improvisado en el caso de Castelo. Confiar el timón del primer equipo sureño a un técnico tan joven evidencia una fe rotunda en su visión, una apuesta decidida por su método de trabajo y un reconocimiento merecido a lo que ha ido labrando en su –aún breve, pero intensa– trayectoria. Llega el treintañero tras devolver al juvenil de la institución de Las Américas a Nacionales.

Castelo se crió en El Médano. Fue allí, en la escuela de Granadilla de Abona, donde dio sus primeros pasos como entrenador en el fútbol base. De ahí al CD Tenerife, a la estructura formativa del representativo donde vivió dos años «muy buenos». Tras esa etapa, su camino siguió tomando forma en distintos proyectos de cantera, donde continuó puliendo su identidad como técnico. Uno de esos destinos fue el Armepalmas, donde asumió las riendas del recién creado cadete autonómico. Luego recaló en el Buzanada, club que marcaría un antes y un después en su trayectoria. Allí coincidió con Enrique Bata, coordinador que más tarde propuso su nombre en la mesa del Marino.

Cristian Castelo. / CD Marino

Ya en la entidad aronera llegaría el punto de inflexión que lo catapultaría más tarde: su paso por el juvenil, donde aceptó el reto de reconstruir casi desde cero un equipo que venía de descender de la División de Honor. La empresa no era menor. Apenas tres futbolistas continuaban respecto al curso anterior y el resto de la plantilla debía conformarse con una decena de jóvenes de primer año y algunos jugadores del Buzanada que ya habían trabajado bajo sus órdenes. ¿El desenlace? Un ascenso certificado con cinco jornadas aún por disputarse.

La llamada al primer equipo

Su desembarco en el primer equipo del Marino no fue repentino. En las instancias finales del campeonato anterior, se incorporó como asistente de Willy Barroso cuando el segundo entrenador optó por dar un paso al costado. La decisión definitiva llegó cuando Barroso anunció su salida y, pese a la presencia de técnicos con mayor experiencia y un curriculum más amplio, el Marino depositó su confianza en la juventud de Cristian. «Sé que ha habido entrenadores con más opciones y mejores currículums que yo, pero el club ha decidido darme la oportunidad por el trabajo que me han visto realizar». Así, avalado por Alejandro González Lea, director deportivo, comenzaba la etapa más trascendental de su trayectoria.

Asumir las riendas de un histórico podría haberle supuesto un lastre, pero Castelo ha encarado el reto con una naturalidad pasmosa. Admite que ni cuando gana «es muy efusivo», ni cuando pierde «es muy dramático». Y sobre esa calma se asienta un liderazgo forjado desde el conocimiento. «No hemos impuesto nada, hemos dicho que esta es la idea que creemos que está más cerca de ganar y la hemos transmitido con conocimientos», exterioriza. Al compartir prácticamente generación con muchos de sus jugadores, podría haberse enfrentado al reto de imponer su autoridad. Castelo, sin embargo, elige otra vía. Su discurso gira en torno a convencer y explicar, y no a mandar o imponer. No sorprende, por ejemplo, que al hablar de referentes mencione sin dudar a Eder Sarabia.

La presión y los objetivos

En cuanto a la gestión de la presión, el técnico sureño rehúye dramatismos y reafirma, una vez más, su pragmatismo. «Estoy tranquilo, sé que esto consiste en ganar y en resultados, y si no los consigo tendré que irme fuera, como en cualquier otro equipo», verbaliza. Su propósito, edificar un Marino con identidad, reconocible y capaz de competir en cualquier escenario.

Al ser preguntado por los objetivos clasificatorios, Castelo se muestra prudente pero ambicioso. Plenamente consciente de la exigencia de la categoría, con equipos que entrenan casi en régimen profesional y algunos con presupuestos muy superiores, busca inculcar a sus jugadores la importancia de «competir cada semana» y dejar que «febrero o marzo dicten hasta dónde pueden llegar». No habla de ascenso directo ni de playoff, pero sí de un grupo capaz de mirar de frente a cualquiera. De momento, el inicio del curso se salda con una derrota en casa ante el San Fernando (0-1) y una victoria a domicilio frente al San Bartolomé (2-3).