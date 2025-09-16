La primera gran victoria de la promesa tinerfeña del motor

Y el automovilismo… también va de momentos. Carreras que cambian en una curva, podios que penden de un hilo y desenlaces que nadie ve venir. En esa fina línea, entre echar «un sueño» por la borda y conseguirlo, se movió Giovanni Fariña durante el Rally Princesa de Asturias 2025. El piloto tinerfeño, de 27 años, junto a su copiloto Alejandro Rodríguez (One Racing), se coronó campeón de la Peugeot Rally Cup Ibérica por un solo punto. Un desenlace de infarto que, horas antes, parecía una quimera, pero que acabó grabando el nombre de los jóvenes isleños en los anales de la competición.

Fue un rally que arrancó con el pie cambiado. Le bastaba a los tinerfeños con finalizar entre los cuatro primeros de su categoría para alzarse con el campeonato, pero la losa de partir como favoritos les pesó más de lo esperado en las primeras especiales. Lejos de desplegar su mejor versión, Fariña se vio atenazado por una presión que le «lastró», hasta el punto de admitir que no mostró su «nivel de pilotaje» en el arranque. Una carga mental que le impidió imprimir el ritmo al que había habituado en citas como Madeira o Rías Baixas, alejándolo de la lucha por la cabeza desde los compases iniciales.

Giovanni Fariña, en el interior de su Peugeot 2008 Rally 4. | PEUGEOT RALLY CUP IBERIA

Para más inri, un inoportuno pinchazo durante la jornada del viernes dinamitó aún más las aspiraciones de los tinerfeños. Cambiaron la rueda en plena especial, y de ahí a una sangría de segundos que los dejó a una distancia abismal de sus principales rivales. «Lo dábamos todo por perdido, no había nadie que parara a Miguel y necesitábamos un cuarto puesto –para poder puntuar– y después del pinchazo perdíamos muchísimo tiempo e íbamos muy lejos de nuestros rivales». Era el lastre del cronómetro y la amarga certeza de que el título se les escurría entre los dedos. Les tocó «asimilar que no había nada que hacer». Fue, sin dudas, el tramo más crudo del fin de semana.

Y cuando todo parecía irremediablemente decidido, llegó el abandono de Sergi Pérez y Jaume Comellas. Un contratiempo ajeno que reabrió una rendija de esperanza, la cual Giovanni y Alejandro supieron aprovechar para asaltar el título. «Cuando llegamos a meta y nos dijeron que Sergi había abandonado, se nos vino todo el mundo arriba», rememora Fariña, que pasó de la desesperanza a un cuarto puesto que significaba la conquista del Nacional.

En total, y tras descartar una de las cuatro pruebas, Fariña y Rodríguez acaban el campeonato con 66 puntos, mientras que Miguel García y Osel Román, triunfadores en Asturias, se quedan en 65 con los 27 sumados. Los isleños ganaron tres tramos en el último día y no arriesgaron en el último cuando ya tenían el título asegurado.

Debut dorado

Se cierra, por ende, más que una victoria, la materialización de un anhelo que ha acompañado a Giovanni desde su infancia: «Desde pequeño uno soñaba ver el Nacional y poder ser campeón de España. En este caso es España y Portugal, pues mejor que mejor».

Aunque la gesta podría invitar a la relajación, Giovanni Fariña y Alejandro Rodríguez–que debutaba en el Nacional y de quien su compañero afirma que «ha estado al nivel, ha aprendido muchísimo y muy rápido, y va a llegar muy lejos»– tienen claro que no es momento de dormirse en los laureles. «Todavía queda trabajo por delante y la temporada no ha terminado. Nos faltan dos carreras del Desafío», aclara, refiriéndose al campeonato paralelo de Peugeot en el que también dominan la clasificación, a falta de dos pruebas, el Rally Cataluña y el Rally de La Nucía-Mediterráneo. «Hay que seguir trabajando y peleando para ver si conseguimos los dos títulos y podemos aspirar a ser los mejores de todo este año y forjar un gran proyecto para la próxima temporada», concluye el campeón de la Peugeot Rally Cup Ibérica 2025.