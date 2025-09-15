El Paso estrena su cuenta de victorias

El Atlético Paso sumó sus primeros tres puntos con una victoria trabajada ante el Real Unión. El combinado verdito llevó la iniciativa con el balón en su poder, pero el equipo tinerfeño supo plantarle cara manteniéndose bien plantado sobre el campo.

El Atlético Paso salió mandando ante un rival bien plantado que pudo adelantarse en un saque de esquina de Edu Niebla directo al poste. Sin embargo, el primer gol caería hacia el bando verdito cerca del descanso tras una incorporación al ataque del capitán Barreda, quien superó a su marca y batió por alto al portero.

Con el 1-0 se llegó al intermedio y, nada más arrancar el segundo tiempo, Nico rozó el empate.

Ya en el minuto 71, Gabri Quintero aprovechó un buen servicio de Nuha Marong para ampliar diferencias. El gol dejó tocado al Real Unión, que no supo reaccionar y quedó a merced de un rival cómodo con el balón en su poder que estableció el definitivo 3-0 en la última acción ofensiva del encuentro, obra de Joel.