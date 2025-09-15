Tercera RFEF
El Paso estrena su cuenta de victorias
El combinado palmero se impone en el Municipal al Real Unión gracias a los tantos de Barreda, Gabri Quintero y Joel
Acan
El Atlético Paso sumó sus primeros tres puntos con una victoria trabajada ante el Real Unión. El combinado verdito llevó la iniciativa con el balón en su poder, pero el equipo tinerfeño supo plantarle cara manteniéndose bien plantado sobre el campo.
El Atlético Paso salió mandando ante un rival bien plantado que pudo adelantarse en un saque de esquina de Edu Niebla directo al poste. Sin embargo, el primer gol caería hacia el bando verdito cerca del descanso tras una incorporación al ataque del capitán Barreda, quien superó a su marca y batió por alto al portero.
Con el 1-0 se llegó al intermedio y, nada más arrancar el segundo tiempo, Nico rozó el empate.
Ya en el minuto 71, Gabri Quintero aprovechó un buen servicio de Nuha Marong para ampliar diferencias. El gol dejó tocado al Real Unión, que no supo reaccionar y quedó a merced de un rival cómodo con el balón en su poder que estableció el definitivo 3-0 en la última acción ofensiva del encuentro, obra de Joel.
- Investigan la muerte de una joven en una vivienda de Tenerife
- Un nuevo 'pulmón verde' para La Orotava
- El CD Tenerife en Pontevedra: la derrota en Pasarón entre celebración y pasillo
- Muere un hombre de 61 años en una carrera en Tenerife
- El hombre que apareció en un pozo en Tenerife murió seis días antes de ser hallado
- A prisión una primera tanda de 13 de los detenidos en la macrooperación 'Silbo' contra el narcotráfico en Tenerife
- A prisión 18 de los 28 investigados en una de las mayores operaciones contra el narcotráfico de Tenerife
- Los caballitos de fuego animan La Laguna en la víspera de su día grande