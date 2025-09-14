Descalificación de Alonso y triunfo de Javier Bouza

Victoria y posterior descalificación. Félix Alonso, en compañía de su copiloto Juan Ramón Chávez, y a bordo de un Citroen Saxo VTS, se quedó ayer con las ganas de adjudicarse el 51º Rallye Isla Tenerife Histórico 2025, una cita en la que marchó líder a partir del segundo de los diez tramos, acabando con el mejor crono. Sin embargo, a posteriori, los comisarios deportivos –y a expensas de un informe del Delegado técnico de la Federación Española– decidieron anular los resultados del norteño, por lo que la victoria quedaba en manos de Javier e Iván Bouza (Ford Escort RS 1800).

Las razones de esta descalificación que es que el coche de Alonso está equipado con una caja de cambios homologada el 1 de marzo de 2001, cuando en su clase, la PRE2000, no pueden utilizar ninguna pieza cuya homologación exceda del 31 de diciembre del año 2000, con lo que incumple artículo 18.9 del Reglamento Disciplinario del Campeonato de España de Rallyes de Velocidad para Vehículos Históricos. Pese a las alegaciones presentadas por Félix Alonso y la escudería Daute Realejos, se decidió su descalificación.

Esta decisión permite a Javier Bouza lograr la victoria absoluta –así como en la categoría PRE81– y sumar su tercer triunfo seguido en el Nacional, además de que con los puntos logrados en Tenerife asciende al liderato del Campeonato de España de la categoría. Supera a Joan Riberas a falta de dos pruebas más. También gana enteros Antonio Afonso, cuarto en la cita isleña.

Sergio Fuentes en un espectacular salto. | RALLY ISLA TENERIFE / @AMANTES_DE_LOS_RALLYES

Mientras, Enrique Cruz y Marcelo López, pilotando un Ford Escort RS 1600, acabaron segundos. El lagunero se había dejado más de 1’12’’ en los dos primeros tramos del viernes pero empezó a recortar según avanzó el sábado. Fue el más rápido en los tramos seis, siete, ocho y diez –Bouza se llevó el noveno– hasta el punto de remontar hasta esa segunda plaza y quedarse a menos de seis segundos del que sería a la postre ganador. Con la descalificación de Félix Alonso, el equipo formado por Alexis Martín y Jeaneth Hernández ascendió hasta el tercer escalón del podio.

Regularidad Sport

Mientras, los vencedores del apartado de Regularidad Sport del Campeonato de España fueron Jaime Carbonell y Enrique Carbonell. La plata de este podio quedó en manos de Carlos Javier Jorge y Sergio Marrero, mientras que la tercera plaza fue para Pedro José Valls y Madeleine Yue. Dario García y Emilio Pascual conquistaron lo más alto de la Regularidad, acompañados en segunda posición por Marino San José y Noelia San José.

En cuanto al Campeonato de Canarias de Vehículos Históricos, Enrique Cruz y Marco López lograron la victoria de la general en el apartado de velocidad y, con ella, el Trofeo Gobierno de Canarias; segundos fueron Alexis Martín y Jeaneth Hernández, y terceros, Raimon Martínez y Rusbel Pérez. José Juan Díaz y José Rosmén Díaz se llevaron el oro de la Regularidad Sport regional, acompañado también por el Trofeo Gobierno de Canarias de la categoría. El equipo formado por Jorge Luján y Albergo Aythami Alvarado hizo lo propio en la Regularidad canaria del rallye. Sergio Fuentes y Tecorice Hernández no tuvieron rival en la categoría Classic.