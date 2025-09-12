La pilota que transformó la historia del rally canario

En el corazón del Puerto de la Cruz, allá por 1949, veía la luz Hortensia Hernández Pérez, la mujer que reescribiría para siempre los anales del automovilismo en Canarias. A sus 75 años, su nombre se ha quedado para siempre en el imaginario colectivo de quienes la contemplaron. Es la mujer que desafió todas las convenciones, se enfundó un casco y se adueñó del volante en una era en la que el deporte apenas concedía espacio al género femenino.

Su biografía se atraviesa por un hilo conductor ineludible: el motor. Nacida en el seno de una familia íntimamente ligada al universo del automóvil –su padre lideraba la empresa familiar de representaciones de marcas y su hermano mayor ya surcaba el asfalto como piloto–, Hortensia no tardó en empaparse de aquella atmósfera embriagadora de gasolina y caucho. Esa cercanía fue la chispa que, tiempo después, prendería una trayectoria deportiva que la consagraría como la primera pilota profesional de rallys de Canarias.

Su iniciación fue poco menos que un acto de destino. Apenas había obtenido el carnet de conducir cuando su hermano la «bautizó» en su primera incursión en competición. «Mi hermano me dice: Venga, tienes que correr una primera carrera. Y luego, ya más tarde, un par de años más tarde, ya yo empecé a ser más asidua en las carreras».

Hortensia Hernández. / Arturo Jiménez

Se aventuró Hernández en sus inicios en rallys exclusivamente femeninos, organizados en Tenerife bajo la modalidad de regularidad. Y no tardó en dar el salto a pruebas de velocidad, tramos de montaña y, finalmente, al Campeonato de España. La primera vez que se puso un casco, allá por los años 70, no sintió ni vértigo ni dudas. Confiesa ella misma que no recuerda «ni miedos ni sensaciones extrañas», aunque reconoce que la juventud también tiene «parte que ver en eso». Una combinación de osadía y frescura que le permitió no dejarse jamás intimidar por un sector mayoritariamente masculino.

Su gran salto se produjo en 1974, cuando se desplazó a la Península para disputar un rally de mayúscula magnitud. Rememora que el coche «no llevaba ni barras ni cinturones adecuados», en una prueba de «1500 y pico kilómetros por media España». Aquella aventura acabó en triunfo. Hortensia Hernández Pérez conquistaba así su primera Copa de Damas en su estreno nacional.

Un año después regresaba a la Península acompañada por una copilota de prestigio, Nuria Llopis, y volvió a alzarse con el triunfo. Selló aquel doblete su nombre como pionera indiscutible del automovilismo canario. Los recuerdos de volver a Tenerife con la victoria, «increíbles e imposibles de olvidar».

En su tercera participación, una avería mecánica truncó su camino, pero ya había escrito un capítulo inolvidable: una mujer canaria, compitiendo en igualdad de condiciones en un campeonato nacional.

Orgullo de ser pionera

En una época en la que el rol de la mujer estaba encorsetado, Hortensia tuvo que enfrentarse a los prejuicios más arraigados. «En las islas más pequeñas me miraban un poco de lado y me decían: Oye, niña, tú tenías que estar en tu casa, trabajando para limpiar o lo que sea». Pero nunca se dejó intimidar: «yo pensaba que yo tenía que ser persona, o sea, a mí aquello era lo que me gustaba… yo no tenía que ver si a la gente le gustaba o no».

En más de una ocasión, la destreza de Hortensia generaba incomodidad entre los competidores masculinos, sobre todo cuando los derrotaba al volante de coches idénticos. «Había algún problemilla de chicos a los que no les gustaba que yo les ganase. Pero bueno, tampoco me lo tomaba mal», recuerda.

Hortensia no se autoproclama símbolo, aunque admite que haber abierto caminos para otras mujeres es una fuente de satisfacción. Confiesa que le «encanta» que la reconozcan así. Y añade que está «encantada de que le cataloguen, entre comillas, como la pionera, la que abrió puertas para las otras féminas en el automovilismo». Un legado que perdura en las jóvenes que hoy la buscan, como ella reconoce, para pedirle consejo o simplemente para reconocerle.

De piloto a directora

Tras dejar el volante, Hortensia se reinventó como jefa de equipos de competición. Dirigió a pilotos de renombre como José Luis Rivero, Tomás Gimeno y Goyo Picar. Uno de sus recuerdos más emotivos es la labor junto a este último, con quien forjó «un equipo muy bonito». También vivió momentos inolvidables con Mitsubishi en la Península, donde conquistaron la Copa de España.

Más allá de los rallys, la piloto isleña cimentó una carrera imponente en el universo automovilístico. Desempeñó roles en gigantes como Mitsubishi y Ford, llegando a formar parte del influyente comité europeo de producto, donde se gestaban los diseños de los coches del mañana. Faceta empresarial que le brindó la oportunidad de romper paradigmas aún más arraigados. Con humor, ella misma recuerda que cuando iba a las convenciones la gente decía: «Mira, ella es la gerente, y a lo mejor eran 98 hombres y dos mujeres».

«Yo estoy supercontenta de haber hecho lo que hice, creo que lo hice cuando quise y como quise». Hortensia Hernández personifica la audacia de quien osó romper esquemas en una era donde las mujeres apenas tenían espacio para soñar. Desde las primeras carreras en Tenerife hasta los podios en campeonatos nacionales, pasando por su papel como líder y empresaria, su historia es la de una pionera que nunca perdió la sencillez.