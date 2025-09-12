El día que Michael Schumacher ganó una carrera en Puerto de la Cruz, grabado para siempre

Quizá porque todavía no era conocido a nivel internacional, pocos en la actualidad recuerdan que un día Michael Schumacher, a la postre heptacampeón mundial de Fórmula 1, estuvo presente en Puerto de la Cruz... y además que ganó una carrera en pleno corazón de la ciudad turística norteña.

Sucedió en diciembre de 1986, cuando el germano apenas tenía 17 años y todavía se manejaba en el mundo de los karts. Fue en esa modalidad por la que Schumi se trasladó a Tenerife, en concreto para participar –en calidad de invitado– de una prueba celebrada en el Circuito Las Torres, una especie de trazado itinerante que se montaba antaño en la Avenida Melchor Luz.

Meses antes de ganar el Europeo

Como no podía ser de otra forma, aquel 7 de diciembre de 1986 Michael ganó. Una muesca más en lo que ya estaba siendo una meteórica carrera. Una trayectoria que solo unos meses después lo llevó a proclamarse campeón de Europa de la especialidad. Años más tarde, en concreto en 1991, daría el salto a la Fórmula 1. Finalmente, y tras siete títulos mundiales, acabaría convertido en leyenda. «Vino aquella vez, y quién sabe si alguna más; porque en esa época prácticamente nadie sabía quién era Schumacher», afirma Enrique Talg, el empresario portuense al que hace unos dos años se le «ocurrió la idea» de inmortalizar aquella ilustre visita.

Talg (d), junto a las autoridades tras descubrir la placa / El Día

«Un día me levanté y pensé que estaría bien hacer algo por el municipio», explica Enrique –responsable del hotel Tigaiga–, que se centró en la figura de Michael. Ahora, «después de casi dos años» abriéndose puertas, logrando permisos y el visto bueno y los derechos de imagen por parte de la familia del piloto germano, recabando financiación –por parte del Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz– y puliendo detalles, Talg ha visto hecho realidad su propósito.

Una victoria clandestina

Una meta que no es otra que la de inmortalizar aquella victoria casi clandestina de Schumacher. Un guiño para la historia en forma de placa, la que ya luce en la Avenida José María del Campo Llarena, a unos pocos metros «de donde estaba la meta de aquel circuito de Las Torres». «En aquella época no había tantas reglas ni estaba la FIA de por medio y se podía montar en medio de la ciudad», recuerda el impulsor de la iniciativa sobre el viejo trazado.

«La intención era poner en valor su figura y creo que es positivo que se sepa que Michael Schumacher estuvo corriendo aquí. Por eso se me ocurrió el realizar esta placa», explica Talg, que agradece especialmente «el trabajo realizado en ella por el escultor Felipe Hodgson», y también a «todos los que ayudaron» a poder «contactar con la familia», ya que desde su accidente de esquí, todo es el más absoluto hermetismo en el entorno cercano al alemán.

Sin el deseo de que este emplazamiento se convierta «en un punto de peregrinaje para los amantes de la Fórmula 1», Talg sí pretende despertar la curiosidad de los que pasen por delante de la placa. Por ello tiene en mente darle un valor añadido a este distintivo con la incorporación de «un QR que da acceso a un vídeo en el que se ve a Michael Schumacher corriendo por estas calles... e incluso luego en la discoteca Qatar», señala el empresario entre risas. Un detalle que a buen seguro servirá para unir lazos, más si cabe, entre el Puerto y Alemania, donde Schumi es leyenda viva.