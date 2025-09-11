Tenerife acompañará al ‘Zorro Rosa’ en el Dakar

El Cabildo de Tenerife, a través de la empresa pública Ideco, respalda la participación del piloto Rafael Lesmes en el Dakar 2026 con su nuevo vehículo, el Zorro Rosa. Ganador en dos ocasiones en el Dakar Classic en la modalidad de camiones, el deportista canario y su equipo Dakar por la Vida, seguirán compitiendo por una buena causa aprovechando el impacto del rally más duro del mundo: concienciar sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de mama en mujeres y visibilizar la versión más desconocida de la enfermedad, cuando se manifiesta en hombres.

Los detalles fueron dados a conocer ayer en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en el pabellón Santiago Martín a la que asistieron la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné; la consejera de Acción Social, Águeda Fumero; la presidenta de la Fundación Canaria Carrera por la Vida, Brigitte Gypen, y el piloto Rafael Lesmes. También estuvieron presentes la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Adeje, Patricia Paulsen; el presidente de la Federación Canaria de Automovilismo, Miguel Ángel Domínguez, y el presidente de la Federación Tinerfeña de Automovilismo, Francisco Negrín.

Yolanda Moliné indicó que «para el Cabildo de Tenerife es un orgullo volver a estar colaborando en este nuevo proyecto, en el que se suma el deporte y la solidaridad, un binomio fundamental». «No podíamos dejar pasar esta oportunidad de concienciar sobre el cáncer de mama y de apostar por una iniciativa que transmite valores como la superación y el compromiso», añadió la consejera.

Águeda Fumero admitió que «se trata de un proyecto apasionante y es un honor dar voz y aportar un granito de arena a este reto. No se trata solo de una aventura deportiva, sino de un altavoz que pretende salvar vidas con la detección precoz del cáncer».

Rafael Lesmes señaló «el paralelismo que hay entre una prueba del Dakar y esta enfermedad».

Ahora, al Classics África

El equipo Dakar por la Vida, que seguirá luciendo la imagen de Tenerife Awakens Emotion en el Rally Dakar 2026, afronta la primera prueba de fuego el Rally Classics África, que se disputará entre mañana y el 17 de septiembre en Marruecos. Con un itinerario de aproximadamente 1.000 kilómetros y dunas similares a las que encontrar en enero en Arabia Saudí, el recorrido servirá para poner a prueba y afinar el vehículo.

Tras sustituir el camión de la pasada edición por un vehículo más pequeño y veloz, el piloto y su equipo intentarán no solo destacar en el podio de la clasificación general sino estar entre los vehículos más rápidos del el rally más exigente del mundo mientras difunden su mensaje contra el cáncer de mama en mujeres y hombres en una prueba de impacto mediático a nivel mundial.