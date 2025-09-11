Kirian Rodríguez: el capitán de la UD Las Palmas supera su segundo linfoma de Hodgkin y ya tiene el alta competitiva

Una batalla ganada. Y esta es más importante que cualquier tipo de victoria deportiva. Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas, ya ha superado el linfoma de Hodgkin que le llevó, por segunda vez en su carrera, a tener que dejar el fútbol de forma momentánea la temporada pasada. El centrocampista de Candelaria anunció el pasado 6 de febrero que había recaída de su enfermedad y que tenía que volver a pasar por el duro proceso de recuperación, pero casi nueve meses después ya está listo para ponerse a las órdenes de Luis García Fernández, algo que va a anunciar el propio futbolista mañana en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria.

No es la primera vez que el jugador tinerfeño le anota un gol al cáncer, ya que el 2 de agosto de 2022 informó ante los medios de comunicación que le habían diagnosticado el linfoma de Hodgkin. En aquel momento, señaló que volvería más fuerte: «Empieza la lucha, es la razón por la que quería hablar yo: que me vean fuerte; no quiero el mensaje de pena. Voy a salir de esto y en diciembre van a tener el mejor mercado de invierno porque voy a volver», explicaba. Durante ocho meses estuvo viendo desde lejos como su equipo se batía en duelo cada fin de semana con el objetivo de regresar a Primera División, pero su empeño dio sus frutos y su encomiable esfuerzo fue recompensado cuando el 30 de abril de 2023 saltó de nuevo al césped de forma oficial en un partido ante el Real Zaragoza en La Romareda.

Tras ese momentazo, pudo ser partícipe del ascenso desde el terreno de juego, siendo importante para García Pimienta en el tramo más decisivo del campeonato, para después convertirse en el principal estandarte insular en la élite del fútbol español.

Volver a empezar

Sin embargo, la vida le daría otro revés y el cáncer regresó. Aquel 6 de febrero, de nuevo ante la prensa, dejaba patente que este partido también acabaría con victoria a su favor: «Serán seis meses de lucha, pero estoy seguro de que la próxima temporada estaré de vuelta», aclaraba el capitán amarillo antes de emprender otro complicado proceso vital. De esa forma, no pudo ayudar a su equipo a intentar salvar la categoría y su ausencia se notó en demasía durante los meses que estuvo fuera; era una pieza fundamental y la UD la echó mucho en falta.

Pese a todo, el coraje y la valentía han llevado de nuevo a Kirian Rodríguez a lograr una de las victorias más importantes de su vida. De nuevo, ha ganado la batalla. Ahora, le toca ser un futbolista más en la dinámica de la primera plantilla con pleno derecho, aunque hay que recalcar que lleva trabajando para retornar desde el inicio de la pretemporada. No obstante, ahora sí que podrá poner su granito de arena en el verde para volver a capitanear el navío grancanario hacia los objetivos marcados.

Acabe como acabe la temporada, Las Palmas ya tiene su noticia del año: Kirian está de regreso y volverá a disfrutar del fútbol vistiendo de nuevo los colores del equipo de su vida.