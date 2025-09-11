El Rally Princesa de Asturias, un examen final para los tinerfeños

El automovilismo canario escribe este fin de semana una nueva página ilusionante. Giovanni Fariña y Alejandro Rodríguez se juegan este fin de semana, en el Rally Princesa de Asturias, la posibilidad de proclamarse campeones de la Peugeot Rally Cup Ibérica 2025. La pareja tinerfeña afronta la cita asturiana como la que puede ser la jornada más trascendental de sus carreras deportivas.

Tras un discreto arranque en la primera de las cuatro pruebas, donde finalizaron en quinta posición, Fariña y Rodríguez reaccionaron primero con una victoria contundente en el Rías Baixas gallego, y luego con una actuación soberbia en la isla de Madeira, donde sumaron otro triunfo de prestigio. Hoy lideran la clasificación con 64 puntos, muy por delante del portugués Ricardo Sousa, que, con 43, necesita poco menos que un milagro: ganar (25 puntos) y que los tinerfeños queden fuera del top 8. Aun así, no hay margen para la relajación. «Después de perder dos campeonatos en Canarias teniéndolos casi ganados he aprendido a no hacerme ilusiones y seguir luchando hasta el final», verbaliza Fariña.

El piloto tinerfeño no oculta lo que le recorre por dentro en la antesala del Rally Princesa. «Voy llegando con muchas ganas de que todo empiece y con unos nervios enormes por momentos», admite. Se convierte esa presión añadida de partir como favoritos para levantar el título en un arma de doble filo. «Lo llevamos mejor de lo que esperaba, aunque cuando no estoy entretenido haciendo algo, vienen esos pensamientos y esos nervios fuertes», expresa Fariña.

A por «un sueño»

El automovilismo canario es siempre un universo de fervor, identidad y pertenencia. Y en Giovanni palpita la herencia de esa tradición. Para él, estar al borde del título representa «un sueño, un sueño hecho realidad» que ha perseguido desde que «empezó en este mundo».

Consciente de que en este deporte un desliz puede desmoronar todo, el isleño tiene claro cuál es la fórmula para encarar el Princesa: «La clave está en marcar nuestro ritmo rápido pero seguro, ver dónde estamos situados en los primeros tramos y, a raíz de eso, decidir si subir el ritmo o con el que llevamos estamos bien situados para controlar el rally hasta el final».

Cada rally es un universo distinto, y Giovanni no lo esconde. De Madeira, escenario de una de sus ejecuciones más magistrales como piloto, a Asturias, «cambia todo». «Hay que ser más precavido, cuidadoso pero a la vez rápido», señala al comparar ambas pruebas. Esa versatilidad para moldear su estilo de conducción según las exigencias del terreno ha sido otro de los secretos que sustentan su posición de privilegio en la Peugeot Rally Cup Ibérica 2025.

El veredicto final, el sábado, y los tinerfeños, a por la historia. Será el Rally Princesa de Asturias el juez que dictamine si Giovanni Fariña y Alejandro Rodríguez inscriben sus nombres en letras de oro en la Peugeot Rally Cup Ibérica. Sousa, obligado a ganar y a esperar un traspié de los tinerfeños. Por ahora, Giovanni prefiere no «confiarse»