El Laguna da la talla, pero cae eliminado en la prórroga contra el Toledo

Apeado, pero con la cabeza alta. El CD Laguna cayó eliminado en los octavos de final de la Copa Federación en el Sebastián Hernández Brito de Ofra, pero dejó una imagen encomiable ante uno de los gigantes de la Tercera RFEF castellanomanchega, el CD Toledo. El equipo de Fabián Rivero vendió cara su piel y se marcha con la cabeza alta, consciente de que estuvo a la altura de una cita que lo acerca, cada vez más, al escenario que merece.

El arranque del encuentro fue toda una declaración de intenciones de lo que sería la pauta del choque. Un duelo espeso, con escaso ritmo y donde ambos conjuntos parecían tener muy claro lo mucho que había en juego. El cuadro morado canalizó su fútbol por el flanco derecho, donde un tal Omar Ramos –con más de 30 partidos en Primera División– orquestó los pocos ataques de los que dispuso el en el primer tramo. En los primeros diez minutos, apenas dos faltas lejanas –una por equipo y sin consecuencias– sirvieron como tímidas pinceladas de una primera mitad sin dominador claro y con ambas escuadras reacias a asumir riesgos.

Ángel Galván protagonizó la primera intervención de nivel tras un disparo lejano y se estiró con reflejos felinos para mandarla a córner (11’). Tres minutos más tarde llegaría la más clara para el Toledo. Una presión desordenada del Laguna derivó en una transición toledana culminada por un disparo seco de David Luna que obligó a Galván a volar de nuevo para firmar una gran parada.

Con el transcurso del duelo, se fue perfilando el guion del encuentro. El Toledo tocaba y tocaba, amagando con aparecer, pero sin traducir su dominio en ocasiones reales. El Laguna, por su parte, optaba por el juego directo, buscando a un Gabriel Guzmán que por momentos fue una isla. Los de Fabián Rivero resistían con Ángel Galván, que volvió a responder con solvencia, blocando sin titubeos un disparo ajustado de Peña desde el vértice del área (34’).

Volvería a rozar el gol el Toledo, en el 38’, y como venía siendo habitual, a través de centro lateral. Desde la izquierda, Adrián Moraleda dibujó una rosca exquisita que cayó en el corazón del área. Allí, Nader se elevó con un escorzo acrobático para conectar un cabezazo que se marchó lamiendo la base del poste.

Un solo tiro a puerta, 1-0

El Laguna aguardaba agazapado su oportunidad, y esta terminó de presentarse en su primer disparo entre palos. Con la zurda, Pato perforó la portería de Quintela con un remate raso, tras un envío milimétrico por bajo desde la derecha de Pablo Amat en la última jugada del primer acto. Un solo tiro a puerta, un gol, 1-0 al descanso y máxima rentabilidad para un Laguna que fue peor y que convirtió la única que tuvo en un botín.

Arrancó la segunda mitad y el libreto, intacto. El cuadro de Fabián Rivero, replegado, volvía a aguardar su oportunidad. La primera tentativa fue para el Toledo, con Meneses, que conectó una volea sin puntería que se marchó muy desviada (48’). El conjunto lagunero encontraba oxígeno en la figura de Emiliano Trovento, extremo recién incorporado desde la Segunda RFEF que acababa de entrar, que le insufló respiro y pausa al cuadro morado.

Y cuando el partido parecía entrar en un letargo… Ángel Galván. El ex del CD Tenerife volvió a volar, esta vez hacia la escuadra izquierda, para sacar una mano antológica y evitar un gol cantado en el 67’. Intervención majestuosa, que solo sirvió de preludio de lo inevitable. Porque tres minutos después, el Toledo, empujado por la frescura de sus cuatro cambios encontró premio a su insistencia: centro envenenado desde la izquierda y cabezazo sin marca en el área pequeña de Friaza. Empate a uno. Justicia para unos, castigo para otros.

César cubre el balón. / Andrés Gutiérrez

Entonces comenzaría el asedio toledano. Peña lo intentó por partida doble en acciones consecutivas, pero sus remates se perdieron muy lejos del arco. La réplica más nítida del Laguna llegó en el 83’, cuando Trovento se revolvió en la frontal y soltó un disparo seco que rozó el poste.

Acto seguido llegó la acción más determinante. Penalti claro tras un error del central lagunero Reyes. Friaza asumió la responsabilidad… y falló. O, mejor dicho, se topó con un Ángel Galván colosal, que volvió a agigantarse bajo palos. Por si fuera poco, el meta lagunero coronó su exhibición en el 89’ con una estirada monumental, reafirmando que la noche tenía dueño y hacía que su equipo llegase vivo al menos a la prórroga. Premio en grande, a pesar de ponerse por delante, para el Laguna.

El tiempo extra arrancó con intensidad y fricción, con dos cartulinas amarillas casi consecutivas para el Toledo. El ritmo se espesaba y las ocasiones escaseaban. Una tímida tentativa de Molina desde el flanco izquierdo fue neutralizada sin apuros por un Ángel Galván inconmensurable. La acción más decisiva llegó sobre el cierre del primer acto de la prórroga. En una carrera al espacio, Molina le ganó la partida a Facu –hasta entonces impecable– y se plantó ante Galván en un mano a mano algo escorado. El balón se marchó lejos del palo derecho. Pero la jugada no acabó ahí. Ya con el balón fuera y Molina en el suelo, Facu, en una acción absurda, le pisó la cabeza al delantero toledano. El árbitro, atento, no dudó y le mostró la roja directa.

Con nueve

Arrancó el segundo acto y el Laguna reajustó sus piezas con Samu como central zurdo. Rondo toledano en campo lagunero en busca del golpe definitivo. Y lo encontró. En el 107’, Nanclares, tras una jugada por línea de fondo en la que superó a su marca, sirvió un centro que Friaza transformó en el 1-2, asestando un mazazo que parecía definitivo. Pero el Laguna no se rindió. Trovento lo intentó primero con un disparo lejano que no inquietó en exceso a Quintela y, ya en el descuento, rozó la épica con un cabezazo a bocajarro tras un centro lateral que se perdió besando la cepa del poste izquierdo. El Laguna, que terminó con nueve por la expulsión del propio Trovento tras ver la segunda amarilla en la última jugada, cayó con honor. Le toca ahora cambiar el chip. Vuelve la Preferente y el sábado, en el mismo escenario, recibe al Buzanada con la mirada en su gran objetivo, el ascenso a Tercera.