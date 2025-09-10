Roberto Gimeno y Guillermo Cabrera, campeones de “Menceyes & Experiences: Golf & Fun 2025”

Golf Los Palos, Golf del Sur, Golf Costa Adeje y Abama Golf han acogido, a lo largo de tres intensos días, la celebración de la primera edición de Menceyes & Experiences: Golf & Fun. Un encuentro que reunió en la isla de Tenerife a setenta jugadores de golf procedentes de toda Europa, la mayoría de ellos viajó a la isla para disfrutar de una agenda que combinó deporte, ocio y gastronomía.

El campeonato dio comienzo en el Golf del Sur a primera hora del miércoles, con una salida Shotgun Texas Scramble que deparó un intenso viento, lo que convirtió la jornada en un auténtico reto. Continuó al día siguiente en el Golf Costa Adeje con una salida Shotgun Four-ball Stableford, y concluyó el viernes en Abama Golf con un Shotgun Canada Cup Stableford.

El esperado hoyo en uno, cuyo premio era un reloj Tag Heuer ofrecido por Ideal Joyeros, no llegó, aunque sí se vivieron momentos de gran emoción tanto en primera como en segunda categoría.

En primera categoría, la pareja formada por Roberto Gimeno y Guillermo Cabrera se alzó con el primer premio del torneo, con una puntuación total de 156. En segundo lugar quedaron Michel Preud´homme e Yves De Bellefroid, con 155; seguidos de Alan Sierra Abbott y Pedro Enrique Campelo Rodríguez, con 151.

En segunda categoría, el equipo formado por Anastasia Shevchenko y Stephane Llopis logró el primer puesto, con una puntuación total de 137 puntos, seguidos de Xavier Brutyn y Helmut Deloof, con 131. El tercer puesto fue para la pareja formada por Julián Roberto García Sancho y Tomás Elías Delgado David, con 130 puntos.

Los premios, consistentes en material deportivo, artículos de moda y viaje, green fees, estancias y sesiones de medicina deportiva, también fueron para los Longest drive y Nearest to the pin, destacando un curioso premio especial para el resultado más bajo, que consistió en una clase de golf, que generó grandes risas y tiernos aplausos durante la ceremonia de entrega de premios.

Este evento supuso el broche final a una fase previa internacional desarrollada en tres torneos celebrados en los campos de golf más emblemáticos de Flandes (Bélgica): Ternesse Golf & Country Club, Golf Club De Kluizen y Millennium Golf Paal. Estas citas reunieron a más de 300 participantes a lo largo del año y sirvieron para posicionar a Tenerife como un destino turístico de referencia para los amantes del golf.

Jugadora en Golf Costa Adeje / Menceyes

“Menceyes & Experiences es una iniciativa que nace con una clara vocación de generar vínculos sólidos entre Bélgica y Canarias, especialmente con Tenerife, que representa un entorno idóneo para el desarrollo de proyectos de vida y negocios”, explican desde la organización.

Un modelo de promoción basado en la experiencia y el contacto directo

A través de una estrategia de promoción selectiva, los torneos satélite celebrados en Bélgica permitieron identificar perfiles interesados no sólo en el deporte, sino también en las potencialidades que ofrece Tenerife en términos de calidad de vida, seguridad jurídica, conectividad internacional y atractivo fiscal.

El evento incluyó, además de las tres jornadas de golf, ocio, compras, encuentros empresariales y gastronomía local, que corrió a cargo de Mesón Castellano, Goxoa, El Empaquetado, Bahía Beach, Venture Group, Pan a Pan y Asador La Camella, buscando también ofrecer una muestra del excelente nivel culinario de la isla. Todo ello en un marco diseñado para fomentar el diálogo, la inversión y la cooperación entre actores públicos y privados.

Tenerife, escaparate internacional de oportunidades

Tenerife refuerza así su posicionamiento como destino capaz de ofrecer mucho más que ocio y naturaleza: una propuesta completa para quienes buscan establecer vínculos duraderos con un territorio europeo estratégico en medio del Atlántico.

“Menceyes & Experience: Golf & Fun 2025” es una iniciativa impulsada por Grupo Menceyes, con la colaboración de Turismo de Tenerife, Boss, BMW, Range Rover, Perelada, Heineken, Hidráulica Tinerfeña, Cortizo, Santander, Duravit y Valiente.