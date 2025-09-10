Conflicto por el uso compartido de la piscina Acidalio Lorenzo: un club denuncia sentirse perjudicado por el Ayuntamiento de Santa Cruz

Al margen del resto de actividades y de los pocos espacios liberados, hasta seis clubes deportivos conviven en la actualidad en los 1.250 metros cuadrados de la piscina Acidalio Lorenzo (50 de largo por 25 de ancho repartidos en 25 calles). Uno de ellos, el Unión Waterpolo Tenerife, ha denunciado públicamente haber sido perjudicado por el reparto acorado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, una resolución que en la entidad consideran injusta y con la que se sienten agraviados al compararse con el resto de equipos.

El presidente del Unión, Eridú Alcalá, relata con estupor que el club que comanda, pese a contar “con cera de 100 licencias federativas”, ha visto reducido su tiempo de uso de la instalación y, además, se ha quedado con los peores horarios. “En el equipo absoluto, por ejemplo, hay chicos nacidos en el 2014 que van a terminar los entrenamientos a las diez y media de la noche. Es comprensible que los padres no lo acepten porque prefieran priorizar el descanso de sus hijos”, lamenta Alcalá.

Uno de los equipos de base del Unión Waterpolo. / E.D.

"El daño ya está hecho"

Aunque el borrador con el que ya trabajan los clubes no es definitivo porque se encuentra abierto el plazo de apelaciones y en el Unión esperan una modificación que les deje mejor parados, Eridú advierte de que el daño ya está hecho. “Septiembre es un mes clave para la captación de niños. Yo no puedo pedir a los jóvenes que vengan a probar el waterpolo si no dispongo de un espacio para entrenar ni de unas horas razonables”. El Unión “no puede crecer” y, además teme que esta delicada situación le suponga perder efectivos porque, “aunque los padres sean comprensivos”, es natural que no aguanten así mucho tiempo.

Para este club capitalino de reciente creación (se formó en 2018), el golpe llega en el mejor momento de su corta trayectoria. Su primer equipo ascendió a Segunda Nacional hace apenas unos meses, mientras que el combinado femenino se alzó con el subcampeonato en la Liga Canaria. “Sin embargo, el reparto propuesto para esta temporada empeora el de la pasada”, apunta Alcalá. Por ahora, el Unión puede hacer uso de cinco calles de la piscina entre las 19:30 y las 22:30 los lunes y los miércoles y entre las 21:00 y las 22:30 los martes y los jueves. Los viernes, un día “clave para la preparación de los partidos”, no tienen hueco.

No es un conflicto entre clubes

Indignación aparte, Eridú pone por delante que no existe ningún problema entre la entidad y el Consistorio capitalino, al igual que tampoco los hay con el resto de clubes. “Al contrario, somos conscientes de que es difícil. A veces incluso compartimos alguna calle. Con el Ayuntamiento la relación es muy buena, muy fluida. Nosotros no pretendemos empeorar la situación, solo queremos defender los derechos de los jóvenes. Yo he sido jugador de élite, he competido con la selección y he competido al máximo en un centro de alto rendimiento, pero no se trata de eso, sino de que los niños y las niñas tengan un espacio para hacer deporte”, concluye.

La antigüedad, factor clave

La Concejalía de Deportes de Santa Cruz ha aclarado a EL DÍA que, además del número de licencias y del nivel competitivo de los equipos, el área que dirige Alicia Cebrián tiene también en cuenta “la antigüedad de cada club en el municipio y en la instalación”, unos criterios que resultan “esenciales” para organizar unas instalaciones, las de la Acidalio, que registran a diario “una alta demanda”.

De esta manera, en el Ayuntamiento puntualizan que la presencia del Unión Waterpolo en las instalaciones capitalinas es “relativamente reciente, desde 2021” frente a otros clubes “con una larga trayectoria y una base social más consolidada, como el Tenerife Echeyde, que tiene a sus dos equipos, masculino y femenino, en la máxima categoría nacional. Todo ello sin desmerecer el “notable crecimiento” del Unión en los últimos años y su “significativo” ascenso deportivo.

Finalmente, desde la institución pública insisten en destacar el “esfuerzo” realizado para favorecer la “integración del Unión Waterpolo” en la vida deportiva de Santa Cruz. “Desde su llegada, en 2021, se le han facilitado espacios en distintas piscinas municipales, incluyendo la cesión exclusiva de la piscina de Añaza en horario de tarde y la disponibilidad de entrenamientos semanales en la Acidalio Lorenzo, a pesar de la alta saturación de la instalación. A esto se suman las ayudas económicas municipales para clubes federados y la gratuidad en el uso de las piscinas, cuyo mantenimiento y servicios asume íntegramente el Ayuntamiento”.

Alicia Cebrián, concejal de Deportes de Santa Cruz. / Andrés Gutiérrez

Nadie sale bien parado

Aunque son cinco los clubes deportivos que comparten la Acidalio Lorenzo con el Unión Waterpolo, es con el Tenerife Echeyde, también de waterpolo, con el que la comparación resulta más natural. El homólogo de Eridú Alcalá, David Rivas, ha preferido hasta ahora evitar quejarse públicamente por el reparto de tiempo y espacio de la piscina tinerfeña, pero reconoce que en el Echeyde tampoco están satisfechos.

«Nosotros haremos lo que decida el Ayuntamiento», pone Rivas por delante antes de aclarar que en su club no están conformes con el acuerdo reciente. «En cada categoría, nos han bajado entre un 6% y un 7% el espacio y el tiempo del que disponíamos la temporada pasada, pero es que la temporada pasada tampoco estábamos de acuerdo. Ni la anterior. Ni la anterior», relata con una carcajada irónica.

David Rivas, presidente del Tenerife Echeyde. / Carsten W. Lauritsen

Un problema "sin solución"

Seguidamente, Rivas advierte de que «el problema no tiene solución». Al menos con el panorama actual. «La única que tiene es quitar clubes de la piscina o hacer una nueva, que eso es una quimera. Los criterios, a nuestro modo de ver, deberían ser objetivos. Más concretos», manifiesta el dirigente antes de manifestar, «por si hubiese alguna duda», que el Echeyde «no ha tenido nada que ver en el reparto».