Fabián Rivero, entrenador del CD Laguna: "Estamos ante una oportunidad histórica para el club"

El CD Laguna se enfrenta este miércoles (19:00 horas, en el Campo Sebastián Hernández Brito de Ofra) a una cita histórica con la Copa Federación. Tras coronarse campeón autonómico frente al Telde en la tanda de penaltis, el cuadro morado debuta en la fase nacional recibiendo al Toledo, uno de los gigantes de la Tercera RFEF castellanomanchega. A partido único, los laguneros quieren asestar un golpe de autoridad ante su gente.

Con referentes de peso como Omar Ramos, Ángel Galván o Borja Llarena, el equipo de Fabián Rivero es cuarto en Preferente con siete puntos de nueve posibles. En esta primera ronda participan un total de 32 clubes de todo el país, que deberán superar tres eliminatorias para alcanzar el gran premio: recibir en su estadio a un equipo de Primera División en la ronda inicial de la Copa del Rey 2025/2026.

A tres eliminatorias de recibir a un Primera, ¿ya se habla de ello en el vestuario?

Sí. Es normal que todo el mundo lo comente, incluso los propios futbolistas. Pero bueno, los que somos entrenadores sabemos la realidad de este tipo de eliminatorias. Nos faltarían tres rondas para llegar a esa fase y no podemos desviar nuestro foco, que es el partido contra el Toledo. Está bien ilusionarse, pero este tipo de competiciones no te dan margen de nada y tienes que estar centrado exclusivamente en los 90 minutos.

Con toda la experiencia acumulada, usted y su equipo afrontan este miércoles ante el Toledo un partido muy especial, y me pregunto si todavía le motiva igual que antes.

Por supuesto. Yo estoy aquí porque sigo teniendo ilusión. Estoy muy motivado con el proyecto en el que estamos y, para mí, es una nueva motivación. Independientemente de la categoría que esté dirigiendo, yo estoy ilusionado porque es lo que me gusta y es lo que siento. El día que no tenga esa sensación, pues seguramente estaré en mi casa.

Con 7 puntos de 9 en Preferente y dos eliminatorias de Copa superadas ante rivales de superior categoría, ¿cómo valora este arranque?

Son competiciones diferentes. En liga hemos comenzado bastante bien. Tenemos dos victorias y un empate, y la verdad que estoy contento con el rendimiento. Y, lógicamente, en la competición de Copa, pues mucho más todavía, porque hemos eliminado a dos equipos de superior categoría.

No pueden llegar en mejor momento.

Sí, llegamos bien, con esa ilusión y motivación que requiere este tipo de partidos, que es a un único encuentro. A partir de ahí, estamos muy motivados para intentar pasar esta eliminatoria, sabiendo al rival al que nos enfrentamos, que es un equipo de nivel, que casi cada año juega el playoff para subir a Segunda RFEF. Por tanto, respetando al máximo al rival, sabemos a quién nos enfrentamos y estamos ilusionados por hacer un buen partido.

Sabiendo que el principal objetivo es el ascenso a Tercera, ¿hasta qué punto prioriza esta Copa?

Yo soy de los que piensa que, una vez estamos en una competición, tenemos que hacer todo lo posible por hacer un buen papel. Lo estamos haciendo y tenemos una oportunidad histórica para el club, por tanto, tenemos que asumirla como tal. Yo así la asumo, y a partir de mañana pensaremos en el Buzanada. Pero nuestro objetivo prioritario está focalizado en la eliminatoria.

¿Qué lectura hace del emparejamiento contra el Toledo?

Yo creo que tiene todos los condicionantes para que vengan aficionados a ayudarnos a intentar pasar la eliminatoria ante un rival importante, de los mejores de Castilla-La Mancha, que siempre ha estado en los puestos de arriba. Es un equipo bastante maduro, con jugadores jóvenes importantes. No deja de ser un reto para nosotros, a pesar del desgaste que llevamos en estas últimas eliminatorias.

Contará a su favor con el factor campo.

Era lo que queríamos. Ahora bien, sabemos el rival que tenemos enfrente, pero cuando juegas en casa el jugador siempre tiene un plus extra. Esperemos que puedan venir también aficionados a ayudarnos.

El club atraviesa una etapa renovada con una directiva ambiciosa. ¿Se percibe en jugadores y cuerpo técnico la magnitud de este proyecto?

Sí, yo creo que todos somos conscientes del proyecto y de la inversión que ha hecho el presidente, un club importante de nuestra Isla y de una de las ciudades más relevantes de Canarias. Eso es motivo de ilusión, pero también de responsabilidad. Creo que estamos en el camino correcto, cometiendo errores y corrigiendo muchas cosas sobre la marcha porque no tenemos tiempo, pero, al mismo tiempo, todo el mundo está ilusionado.

Cuenta con la ventaja de tener futbolistas de un nivel superior como Omar Ramos, Borja Llarena o Ángel Galván.

Sí, por supuesto. No solamente ellos. Tenemos una plantilla amplia, con futbolistas que han jugado en categorías superiores y que tienen muchísima experiencia. Eso nos da un plus. En partidos como el del Toledo tienen que dar un paso adelante. Estoy contento con la plantilla que hemos confeccionado. Nos toca seguir mejorando, seguir creciendo, respetar a todos nuestros rivales y hacer que el equipo crezca.

Formación del CD Laguna. / CD Laguna

Omar era uno de los que más tiempo llevábamos sin ver.

Es un jugador de otro nivel. Está con nosotros por circunstancias personales. Pero es un jugador de superior categoría, sí o sí; así lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Yo no vengo a descubrir nada. Tuvimos la suerte de trabajar juntos en su etapa de formación en el Tenerife. Afortunadamente, salió adelante y ha tenido una experiencia extraordinaria en diferentes clubes de Primera División, haciendo grandes temporadas.

¿Qué partido espera este miércoles?

Va a ser un partido muy igualado, donde aspectos puntuales van a decidir el mismo. Nunca se sabe en este tipo de partidos lo que puede ocurrir. Ellos también son un equipo que domina muy bien el balón parado, tienen gente madura, gente corpulenta, que domina el juego aéreo, buenos lanzadores… Manejan muy bien también las transiciones. Por tanto, nosotros debemos tener un partido equilibrado, no con muchos sobresaltos, no de ida y vuelta, y esperemos que ese equilibrio nos dé para igualar a un equipo que es superior sobre el papel.