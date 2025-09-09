La campeona mundial Marta Mansito, icono de las Islas

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, encabezada por Poli Suárez, ha reconocido a la regatista Marta Mansito y al veterano periodista Domingo Álvarez, ambos tinerfeños, entre los once primeros galardonados de los Premios al Deporte Canario, que distinguen el esfuerzo y la dedicación de los deportistas isleños durante la temporada 2024/2025.

Mansito, joven tinerfeña del Real Club Náutico de Gran Canaria, acaba de proclamarse por segundo año consecutivo campeona del mundo por equipos en la clase Optimist, esta vez con la selección española en Eslovenia. También obtuvo el título de campeona de España en Santander, donde remontó en condiciones difíciles hasta liderar la clasificación final, y ha recibido múltiples reconocimientos institucionales en Canarias por su prometedora trayectoria.

Domingo Álvarez, periodista tinerfeño recientemente fallecido, desarrolló una carrera marcada por la cobertura de seis Juegos Olímpicos y numerosos Mundiales y Europeos. Fue director de RTVE y RNE en Canarias y una figura clave en la proyección nacional del deporte isleño, además de referente e inspiración para varias generaciones de periodistas deportivos.

Estas distinciones, que celebran este año su segunda edición, se entregarán en una gala prevista para el próximo 3 de octubre en el TEA Tenerife Espacio de las Artes, en Santa Cruz de Tenerife. Entre los galardonados figuran el equipo de voleibol femenino Heidelberg Volkswagen, como mejor equipo; Armide Soliveres, por su trayectoria individual; el duatleta Carmelo Pérez, en la categoría de deporte adaptado; la exjugadora de balonmano Marta Mangué, por su labor en deporte e igualdad; y la Federación Canaria de Deportes para Personas con Discapacidad, reconocida por su labor en la promoción deportiva. Además, se otorgará una mención honorífica especial a la extenista Carla Suárez.

Por su parte, en los reconocimientos a los deportes y juegos tradicionales, los premiados son Antonio Ramos Gordillo, con el Premio Pedro Molina; Manuel Jesús García Fuentes, con el Premio Especial Federación; y la Pila de Garrote Ichasagua, con el Premio a la Igualdad.

Las personas y entidades reconocidas en esta edición han sido elegidos por dos jurados: uno, para las siete categorías de deportes convencionales, conformado por 34 reputados especialistas de la comunicación de toda Canarias, y otro, para las tres categorías de deportes autóctonos y tradicionales, compuesto por cinco expertos con reconocida competencia en las modalidades deportivas canarias.